اختبار لمدة 30 دقيقة يمكنه تشخيص التراجع المعرفي قبل سنوات

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لدراسة جديدة، نشرها علماء من كامبريدج ، ظهرت في مجلة Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer Association ، فكر العلماء في اختبار منطقي بسيط مدته 30 دقيقة يمكن أن يساعد في اكتشاف التدهور المعرفي قبل سنوات.

وفقا لموقع " onlymyhealth" لإجراء الدراسة، قاموا بتحليل 5،00،000 مريض من الفئة العمرية 40 إلى 69 للتحقق من مهاراتهم المعرفية، وقوة قبضتهم، ووقت الاستجابة، يمكن تشخيص التدهور المعرفي والوظيفي قبل سنوات من التشخيص في المرحلة الأخيرة من مشكلة التنكس العصبي.

كان على المشاركين حل أكبر عدد ممكن من الأسئلة المنطقية في دقيقتين، وكان أحد اختبارات الذاكرة هو إخضاع بطاقات على الشاشة بأسرع ما يمكن في عدد من المحاولات، تضمنت الجولة الأولى ثلاثة أزواج في فترة الست ثوان، وفي المتوسط ​​، ارتكب المشاركون خطأين ، من ناحية أخرى ، ارتكب الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بمرض الزهايمر ثلاثة أخطاء.

اشتمل اختبار آخر على وميض رقم مكون من رقمين قبل محوه، وسوف يمتد مع تقدم الجولات للأمام، في معظم الحالات ، حفظ المشاركون سبعة أرقام بينما كان متوسط ​​ستة أرقام لمرضى الزهايمر. ولكن ، لا يُعد تسجيل نقاط أقل علامة حمراء لخطر الإصابة بالخرف ، ويمكن أن يساعد تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بشكل كافٍ في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض.

اختبار المنطق للخرف

وفقًا للخبراء، يفحص اختبار المنطق هذا التفكير المنطقي والذاكرة قصيرة المدى كعاملين أساسيين للتدهور المعرفي، كانت الاختبارات أكثر تفصيلاً من مجرد امتحان بسيط للحالة العقلية لتحليل مهارات التخطيط وتكامل الفكر وصنع القرار، الاختبارات المعرفية مثل الاختبار في جامعة كامبريدج ، لها أيضًا عيوبها وقيودها الفردية ، وقد لا تكون مناسبة للجميع.

قالت الدراسة ، "تشير دراسات مجموعات الخرف الوراثي إلى أن المؤشرات الحيوية للمرض تتغير في الأمراض التنكسية العصبية قبل سنوات من ظهور الأعراض.

"تعتبر مرحلة ما قبل التشخيص لمرض التنكس العصبي المتقطع أكثر صعوبة في التقييم، هناك دليل غير مباشر على أن علم الأمراض العصبي Aβ موجود قبل عدة سنوات من ظهور الأعراض في مرض الزهايمر المتقطع ويرتبط بالتدهور المعرفي، وهناك أيضًا دليل على انخفاض ما قبل الأعراض في إشارة التصوير بالرنين المغناطيسي أحادي الأمين ".