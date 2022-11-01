شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف العلاقة بين نقص فيتامين (د) ووظيفة الغدة الدرقية أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع حالة الغدة الدرقية للمرأة الحامل لتغيرات فسيولوجية مختلفة في الجسم خلال هذه الأشهر التسعة، حيث تتضخم الغدة الدرقية قليلاً عند النساء الأصحاء أثناء الحمل.

ويصعب في معظم الحالات تشخيص مشاكل الغدة الدرقية أثناء الحمل بسبب ارتفاع مستويات هرمونات الغدة الدرقية والأعراض الأخرى التي تحدث في كل من الحمل واضطرابات الغدة الدرقية.

وفقًا لدراسة حديثة حسب موقع " onlymyhealth "، فإن نقص فيتامين (د) وتأثير اليود المزدوج على وظيفة الغدة الدرقية أثناء الحمل، هناك علاقة قوية بين قصور الغدة الدرقية ونقص فيتامين د عند النساء الحوامل.

تكشف نتائج البحث أن كلاً من نقص فيتامين (د) واختلال وظائف الغدة الدرقية يشكلان مصدر قلق للنساء الحوامل، واحدة من كل خمس نساء حوامل وواحد من كل ثلاثة أطفال حديثي الولادة لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د.

تم تضمين حوالي 4280 امرأة حامل وتم تحليل البيانات المقدمة من قبلهن واستخدامها في الدراسة، من بين هؤلاء النساء ، كانت نسبة 12.88٪ من النساء يعانين من نقص حاد في فيتامين د، الأجسام المضادة لمستقبلات TSH (TRAb) هي أجسام مضادة تساعد ضد مستقبلات TSH ، كما تشير المستويات العالية منها إلى ارتفاع مستويات هرمون الغدة الدرقية، أوضح الباحثون أيضًا أن هذا يشير إلى أنه سيكون هناك خطر متزايد ناتج عن التفاعل الإضافي.