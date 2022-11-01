شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: حمية البحر الأبيض المتوسط لا ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر عادات الأكل على صحتنا والوظيفة المعرفية للدماع، لهذا ينصح بتناول الأطعمة التي تفيد الدماغ بشكل كبير وتؤخر وتيرة الشيخوخة قدر الإمكان.

على الرغم من أن العديد من الدراسات قد ربطت في كثير من الأحيان حمية البحر الأبيض المتوسط مع انخفاض خطر الإصابة بالخرف، يعتقد الخبراء الآن أنه قد لا يكون صحيحًا.

النظام الغذائي والخرف: شرح الرابط

في دراسة نُشرت في مجلة Neurology بقيادة خبراء من جامعة Lund في السويد مع 28025 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا في المتوسط ​​، جعل الخبراء المشاركين يجيبون عن استبيان وأسئلة مقابلة مع مراعاة عاداتهم الغذائية وما إذا كانوا قد استوفوا أم لا من اتباع حمية البحر المتوسط في البداية ، لم يكن أي منهم مصابًا بالخرف.

في نهاية فترة 20 عامًا، تم تشخيص 6.9 % من المشاركين بالخرف مع مرض الزهايمر والخرف الوعائي كجزء منه، عندما قارن الباحثون الحميات الغذائية بالتشخيص مع أخذ الجنس والعمر والتعليم في الاعتبار، لم يجدوا صلة بين النظام الغذائي المتوسطي وخطر الإصابة بالخرف.

قال الخبراء إن قوة الدراسة تكمن في أنها جعلت المشاركين يتذكرون ما أكلوه بدلاً من محاولة تذكره، قد يكون من الصعب تذكر ما أكله المرء في الماضي ، خاصة من حيث حجم الحصة - ولكن من المرجح أن يتذكر المرء الأطعمة الصحية بخلاف الوجبات السريعة.

النتائج صادمة

وأشار الخبراء أيضًا إلى أن غياب أي علاقة على الإطلاق بين النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​والخرف ، خلافًا للاعتقاد السائد، لم يكن صادمًا.

هذا لأن معظم الأنظمة الغذائية ، كما قالوا ، تقدم العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لعملية التمثيل الغذائي للدماغ، وهذا يعني الاعتماد على نظام غذائي كامل غني بالكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والدهون الصحية والألياف والفواكه والخضروات والامتناع عن الأطعمة السريعة المعالجة.

يقول الخبراء إنه بالمثل ، من المهم عدم التغاضي عن الفوائد الأخرى المرتبطة بنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي، ترتبط خطة النظام الغذائي ارتباطًا وثيقًا بانخفاض مخاطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي والسكري.

لاحظ الخبراء أيضًا أنه على الرغم من أن النظام الغذائي قد لا يكون مرتبطًا بشكل مباشر بانخفاض خطر الإصابة بالخرف ، إلا أنه يرتبط بإدارة أفضل أو احتمالات أقل للحالات المزمنة والحادة التي تساهم بصمت في الإصابة بالتدهور المعرفي.