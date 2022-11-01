شكرا لقرائتكم خبر عن لتقليل آلام الدورة الشهرية.. تناولى الأسماك والألبان وابتعدى عن القهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آلام الدورة الشهرية هي أكثر أعراض شيوعًا لدى الفتيات المراهقات والشابات ، حيث يعاني ما يصل إلى 50٪ إلى 90٪ منهن من فترات مؤلمة، في حين أن آلام الدورة الشهرية يمكن أن تنجم عن حالات صحية مثل الانتباذ البطاني الرحمي ، تشير دراسة جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي غني باللحوم والزيت والسكر والملح والقهوة يمكن أن يكون مرتبطًا بمزيد من آلام الدورة الشهرية، وفقا لما نشره موقع " verywellhealth".

آلام الدورة الشهرية: دور الدهون

الأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6 عبارة عن دهون متعددة غير مشبعة يمكن أن تكون أجزاء مهمة في نظام غذائي صحي، لكن التحليل يشير إلى أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية تعزز الالتهاب ، في حين أن الأنظمة الغذائية الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية تقللها، قد يكون الالتهاب هو السبب الرئيسي للشعور بألم الدورة الشهرية .

يمكن أن يؤدي كونك في حالة التهابية إلى تعزيز إنتاج البروستاجلاندين ، وهو مركب شبيه بالهرمونات. في حين أن هذه المركبات مهمة للتسبب في تقلص الرحم وإفراز البطانة أثناء الدورة الشهرية (مما يؤدي إلى حدوث نزيف) ، إلا أن المستويات المرتفعة جدًا يمكن أن تسبب تقلصات أقوى، والتي يمكن أن تكون مؤلمة.

الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 6 الدهنية وقد تعزز الالتهاب إذا لم يتم موازنتها مع ما يكفي من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، وتشمل العديد من الزيوت النباتية ، وبعض اللحوم ، ومجموعة متنوعة من المخبوزات (مثل العديد من الكعك) يرتبط تناول السكر والملح بالالتهابات

ماذا تأكل لتقليل تقلصات الدورة الشهرية

سمك

تعد الأسماك ، وخاصة الأسماك الزيتية مثل السلمون ، من أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية، نظرًا لأن الأحماض الدهنية أوميجا 3 يمكن أن تقلل من إنتاج البروستاجلاندين الالتهابي ، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على هذه الدهون الصحية قد يساعد في تقليل أعراض الألم الشديدة، إذا لم تكن من آكلي لحوم الأسماك ، فالاعتماد على مصادر أخرى لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، مثل بذور الشيا والجوز والأفوكادو .

ألبان

تعتبر منتجات الألبان مصادر طبيعية للمغذيات الدقيقة الرئيسية ، مثل الكالسيوم، ينظم الكالسيوم قدرة الخلايا العضلية على الاستجابة لتحفيز الأعصاب ، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم إلى تقلصات وانقباضات العضلات.

فاكهة

تظهر بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الفاكهة لا يعانون من فترات مؤلمة مثل الأشخاص الذين يتناولون كميات أقل من الفاكهة، في حين يبدو أن أي فاكهة مفيدة لآلام الدورة الشهرية ، فإن استهلاك الفراولة يرتبط على وجه التحديد بآلام أقل في الدورة الشهرية.

ماء

قد يساعد كوب بسيط من الماء في تخفيف آلام الدورة الشهرية ، خاصةً إذا كان الشخص يعاني من الجفاف.