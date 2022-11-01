شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة.. كيف تتعرف على العلامات والأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمنة تصيب أكثر من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم. بسبب تغيير النظم الغذائية وانخفاض النشاط البدني، انتشر هذا المرض بسرعة، من الضروري أن تكون مدركًا ومطلعًا على علامات وأعراض السمنة وكيف يمكنك الوقاية منها.

ما هي السمنة؟

يتكون جسمنا من الكربوهيدرات والبروتينات والعضلات والدهون والمواد المغذية الأخرى. نظرًا لعوامل مختلفة ، عندما يتم تخزين كمية كبيرة من الدهون في أجسامنا ، فإن هذا يؤدي إلى اختلال التوازن الذي يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير . تُعرف هذه الحالة بالسمنة ، وفي الحالات الشديدة ، يمكن أن تصبح قاتلة.

مؤشر كتلة الجسم (BMI)

مؤشر كتلة الجسم هو مقياس يقيس الدهون في الجسم من خلال مقارنة الطول والوزن. يمكنك العثور على حاسبات مختلفة لمؤشر كتلة الجسم على الإنترنت. يشير مؤشر كتلة الجسم الذي يقل عن 18.5 إلى شخص يعاني من نقص الوزن. 18.5-24.9 هو مؤشر كتلة الجسم صحي. مؤشر كتلة الجسم 25-29.9 يشير إلى شخص يعاني من زيادة الوزن. يشير مؤشر كتلة الجسم الذي يزيد عن 30 إلى السمنة.

ما هي أسباب السمنة؟

الأسباب الرئيسية لحدوث السمنة عند الشخص وفقا لموقع " healthline"، هي عندما يستهلك سعرات حرارية أكثر مما يحرق وأيضًا بسبب قلة التمارين والحركة. ومع ذلك ، هناك أسباب أخرى للسمنة أيضًا.

1. العامل الوراثى:

من الشائع أن تكون السمنة متوارثة في الأسرة. وذلك لأن الفرد قد يرث معدل الأيض أبطأ من والديهم. هذا يجعلهم يستخدمون طاقة أقل ، ويتم تخزين الطاقة الزائدة على شكل دهون.

2. أسلوب الحياة:

يمكن أن يساهم النظام الغذائي غير الصحي واستهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون واستهلاك السعرات الحرارية السائلة مثل الكحول والمشروبات الغازية في حدوث المرض.

3. قصور الغدة الدرقية:

الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية هي المسئولة عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي لدينا. يقلل قصور الغدة الدرقية من إنتاج هذا الهرمون ويمكن أن يسبب السمنة، يمكن أن يؤدي قلة النوم والإجهاد المفرط وتناول المنشطات وأدوية الهرمونات الأخرى إلى السمنة.

ما هي علامات واعراض السمنة؟

فيما يلي قائمة بالعلامات والأعراض التي يجب أن تبحث عنها إذا كنت تعتقد أنك أصبحت سمينًا.

1. زيادة الوزن المفرطة

بسبب الدهون الزائدة المخزنة في الجسم ، يمكن للفرد أن يواجه صعوبة في التنفس. وذلك لأن الدهون تجعل من الصعب على الحجاب الحاجز الاسترخاء والتقلص مما يسبب ضيق التنفس.

2. الترسب المفرط للدهون

في مناطق مثل الوركين والفخذين والرقبة والبطن، السمنة ليست مرضًا مميتًا في حد ذاتها ، ولكنها تسبب مضاعفات يمكن أن تجعل المرء عرضة لأمراض قاتلة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأنواع معينة من السرطان.