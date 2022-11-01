شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنشطة يومية مفيدة لصحتك.. منها اللعب مع طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتخيل معظم الناس على الفور صالة ألعاب رياضية أو مركزًا للياقة البدنية عندما يسمعون عن أهمية ممارسة الرياضة، وقد يفكر البعض في الركض أو دروس اليوجا أو مجرد ذلك الركن الصغير في منزلك الذي تمارس فيه التمارين، لكن حقيقة الأمر هي أن التمرين لا يعني مجرد "التمرين" - إنه يشير إلى أي النشاط يتطلب مجهودا بدنيا.

وفقا لموقع " OnlyMyHealth " هناك عدد من الأنشطة اليومية التي يمكنك القيام بها كتدريب.

الأنشطة اليومية التي يمكنك القيام بها كتدريب

الحقيقة هي أن هناك الكثير من الأنشطة اليومية التي يمكن اعتبارها تمرينًا إذا تم القيام بها بشكل صحيح ، دون الشعور بالتمرين، تساعد هذه الأنشطة في رفع مستويات معدل ضربات القلب لدينا وتساعدنا على حرق السعرات الحرارية، دون ارتداء معدات التمرين أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. إليك 5 أنشطة يومية يمكنك اعتبارها تمرينًا:

1. تنظيف بالمنزل

تنظيف المنزل جيدًا مرة أو مرتين في الأسبوع ليس مجرد نظافة ، ولكنه أيضًا شكل رائع من التمارين. الانحناء لأعلى ولأسفل للوصول إلى تلك الأماكن التي يصعب الوصول إليها ، ومسح الأرض ، ونقل الأشياء من غرفة إلى أخرى ، وتسلق الأماكن صعودًا وهبوطًا ، كل ذلك يمكن أن يفعل العجائب لمعدل ضربات القلب ، وبالتأكيد يعتبر شكلاً وظيفيًا للتمرين.

2. المشي

ربما يمكنك المشي إلى المتجر العام أو إلى مركز تجاري قريب.

3. اللعب مع الأطفال

قضاء وقت ممتع مع الأطفال يبقيك شابًا - عقليًا وجسديًا.

4. الرقص

يساعدك الرقص على حرق حصة عادلة من السعرات الحرارية، فأنت بشكل عام لا تحصل على الكثير من المرح فحسب، بل تحرق أيضًا الكثير من السعرات الحرارية في هذه العملية.

5. التسوق

الأمر الممتع هو أن البقالة نفسها هي شكل رائع من التمارين، يساعدك الانتقال من عربة إلى عربة أو المشي في ممرات مختلفة على الحصول على خطواتك ، حيث يمكنك حمل الأوزان على شكل حقائب ثقيلة إلى سيارتك أو منزلك ، وهو ما يتضاعف كتدريب وظيفي ويساعدك على حرق السعرات الحرارية.