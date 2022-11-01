شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى مناعة: الأنفلونزا الحالية أشد من كورونا والخريف موسم انتشار الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة، إننا الآن فى فصل الخريف، موسم التقلبات الجوية وانتشار الفيروسات التنفسية بين الغالبية العظمى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع على قناة "dmc"، وتقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ونهى عبدالعزيز، أن كافة أدوار البرد المنتشرة حاليًا يجب التعامل معها على أنها "كورونا" حتى يثبت العكس، مشيرًا إلى أن معظم حالات الإصابة الحالية من الدرجة البسيطة والمتوسطة.

وأكد أن أعراض الإنفلونزا الحالية أصعب وأشد من كورونا التي أصبحت أعراضها أقرب إلى دور البرد، موجهًا النصيحة لكبار السن باتخاذ الحذر وعدم الاستهانة حتى في أدوار الإنفلونزا العالية، لأنها تشكل خطورة على صحتهم العامة، ومن الممكن حدوث مضاعفات خطيرة على صحتهم.

وطالب "الحداد" الجميع بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، بجانب لقاح كورونا، خصوصًا أن كافة اللقاحات لا يوجد لها أى أضرار أو آثار سلبية، الأمر الذى يجعل منها أمر هام جدًا ولابد أن يحصل الجميع عليها.