شكرا لقرائتكم خبر عن القولون العصبي قد يؤدي لصعوبة تشخيص انتباذ بطانة الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتباذ بطانة الرحم ومتلازمة القولون العصبي هما حالتان طبيتان شائعتان تؤثران على عدد كبير من النساء والفتيات المراهقات وبعض النساء في سن اليأس أيضًا، وعلى الرغم من أن المرضين مختلفان، إلا أن معظم النساء يواجهن هذه المشكلات في وقت واحد، والنساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي أكثر عرضة للإصابة بالقولون العصبي ثلاث مرات مقارنة بالنساء غير المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي، بحسب موقع "Health".

وتظهر كلتا الحالتين أعراضًا متشابهة، وفي بعض الأحيان، وقد يخطئ الأطباء في تشخيص حالة واحدة عندما يكون لدى المريضة الحالة الأخرى.

ما هو الانتباذ البطاني الرحمي؟

انتباذ بطانة الرحم هي حالة مزمنة تنمو فيها الخلايا التي تشبه بطانة الرحم ، والتي تسمى خلايا بطانة الرحم، خارج الرحم في أعضاء أخرى مثل قناتي فالوب والمبيض.

يمكن أن ينمو هذا النسيج أيضًا في الأمعاء ، مما قد يؤدي إلى ظهور أعراض تشبه أعراض القولون العصبي على المريضة. لذا، يمكن ربط الانتباذ البطاني الرحمي وصحة القناة الهضمية.

الانتباذ البطاني الرحمي المعوي ، أي تورط الأمعاء في الانتباذ البطاني الرحمي و يحدث في المرحلة الرابعة من الانتباذ البطاني الرحمي.

ما هو القولون العصبي؟

القولون العصبي هو اضطراب معوي مزمن يؤدي إلى ظهور أعراض في البطن على المريض وتشمل هذه الإمساك، والإسهال، أو كليهما، والانتفاخ والتشنج البطني، على سبيل المثال.

ما أعراض هاتين الحالتين؟

يُظهر الانتباذ البطاني الرحمي والقولون العصبي أعراضًا متشابهة، في بعض الحالات ، يمكن أن يتنكر الانتباذ البطاني الرحمي على شكل القولون العصبي، ويمكن أن يمثل هذا التداخل تحديًا للأطباء الذين يحاولون تشخيص مصدر الألم وعدم الراحة لدى المريضة.

قد تشمل الأعراض ألمًا في البطن وتشنجات، ولكن ظهرت أعراض أكثر على الانتباذ البطاني الرحمي، بما في ذلك ألم أثناء الدورة الشهرية حتى أنه قد يسبب نزيفًا زائدًا وصعوبة في التبول والتغوط وآلام الحوض المزمنة والعقم، لذلك ،

هذه هي الأعراض التي تميز الحالتين.

تشخيص الانتباذ البطاني الرحمي

يمكن إجراء تشخيص الانتباذ البطاني الرحمي بمساعدة الموجات فوق الصوتية للتحقق من وجود دم للحيض أو كيس بطانة الرحم في المبيض، يمكن أن يكون فحص التصوير بالرنين المغناطيسي مفيدًا أيضًا، ولكن لا يمكن إجراء تشخيص محدد إلا عن طريق فحص تنظير الرحم وهو معيار هدف لتشخيص بطانة الرحم.

إلى جانب ذلك ، لا يعتمد الأطباء فقط على اختبار واحد لتشخيص أي من هاتين الحالتين.

أثناء تشخيص القولون العصبي، قد يفحص الأطباء اختبارات الدم للمريض للتحقق من وجود أي مركبات التهابية قد تشير إلى عدم تحمل الجلوتين أو اللاكتوز. يمكن أيضًا طلب عينة من البراز للتحقق من وجود أي دم أو كائنات معدية.

في بعض الحالات ، يمكن أيضًا إجراء المنظتلا العلوي للحصول على رؤية أفضل لبطانة المريء والمعدة والقولون للتعرف على أي مشاكل.

خيارات العلاج

يعتمد علاج الانتباذ البطاني الرحمي على النتيجة التي يبحث عنها الأطباء إذا كان التقليل من الألم هو الدافع ، فيمكن عندئذٍ وضع المريضة على الأدوية التي يمكن أن تحد من تأثير الألم.

تتوفر أيضًا أدوية هرمونية وأفضل علاج هو إجراء الجراحة بالمنظار.

لعلاج القولون العصبي ، يمكن للأطباء وصف الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الإسهال والأدوية للمساعدة في علاج الإمساك بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للأطباء أيضًا التوصية بالعلاج للمريض إذا تسبب الإجهاد في حدوث نوبات من التهاب القولون العصبي.