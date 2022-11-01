بيروت - نادين محمد - أكثر ما يزعج الكثير من النساء هي الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف، ويمكن التخلص منها برجيم سريع لنسف الأرداف ونحت الجسم.

إليك رجيماً لتنحيف الأرداف والمؤخرة مجرب، ابدئي في تطبيقه بدءاً من الآن.

رجيم مجرب لتنحيف الأرداف

الإفطار



كوب من الجريب فروت.

بعد ساعة



قطعة من الجبن القريش + شرائح من الفجل + 1 توست سن.

بين الإفطار والغداء



كوب من بذور الكتان.

الغداء

اليوم الأول: طبق من السوتيه + شريحة من فيليه الدجاج + طبق سلطة فجل وكرفس .



اليوم الثاني: 3 ملاعق أرز + 2 شريحة من اللحم المشوي + طبق سلطة فجل وبنجر .



اليوم الثالث: 3 شرائح من فيليه السمك المشوي + 3 ملاعق أرز .



اليوم الرابع: شريحتان من الكبدة الفيليه + 3 ملاعق أرز .



اليوم الخامس: بطاطس مشوية + شرائح فجل .



اليوم السادس واليوم السابع: بروكلي مشوي + سوتيه الكوسة + ربع دجاجة مشوية .



بين الغداء والعشاء



ثمرة من الفاكهة.

العشاء



كوب زبادي

بين الوجبات يمكن تناول الأعشاب الحارقة للدهون مثل الزنجبيل وبذور الكتان والقرفة.

اقرئي أيضاً:

رجيم طبي لنسف دهون البطن والأرداف

وصفة لتفتيت دهون الذراعين والأرداف

رجيم مناسب لصاحبات الأرداف العريضة