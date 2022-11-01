إنقاص 6 كيلوغرامات أسبوعيًا بمكوّن واحد على طريقة السعوديات

بيروت - نادين محمد - يُعتبر الوزن الزائد هو الأساس الذي تنشأ منه الأمراض المزمنة الخطيرة، مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، وقد يكون الرجيم أحد أكبر الصراعات التي تواجهها كل سيدة، وكلما زادت عدد المحاولات الفاشلة لتخسيس الوزن، ازداد التوتر والإحباط، وعادة ما نجد انَّ السيدات اللواتي اتبعنَّ الحميات القاسية والغير صحية فقدوا وزنهم الغير مرغوب بشكل سريع ، ومن ثم عاودوا اكتسابه بفترة زمنية قصيرة وعادوا إلى اسلوبهم وعاداتهم السابقة في الطعام.

تتصف المرأة السعودية بصفات لا تتصف بها نساء العالم.. ولطالما تميزت بالإهتمام والعناية بنفسها، فالجمال والرشاقة من الصفات التي تدل على أنوثتها، لذلك نجدها مواظبة على كل الطرق التي تجعلها تحصل على شكلٍ جميل وقوامٍ رشيق، وذلك من خلال اتباع الوصفات المتنوعة في مجال العناية بجمال جسمها، ومن أبرزها وصفة الزنجبيل.

تعرفي مع "الجميلة" على الزنجبيل ووصفاته الرائعة التي تعتمدها المرأة السعودية للتخلص من الوزن الزائد، مع مراعاة عدم استخدامه من قبل الأمهات الحوامل أو المرضعات الذين يقومون بإرضاع أطفالهم إلا تحت إشراف الطبيب المعالج، لضمان السلامة والأمان، في السطور الآتية:

خسارة 6 كيلوغرامات في أسبوع بمكون طبيعي على طريقة السعوديات

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يدخل الزنجبيل في العديد من الوصفات والخلطات التي تعمل على إنقاص الوزن، فهو يعمل على تنحيف الجسم عن طريق حرق السعرات الحرارية وزيادة درجة حرارة الجسم، وتعتمد عليه المرأة السعودية، وقد لا يخلو أي مطبخ سعودي من المكون الطبيعي، فتستخدمه في الطهي أو شربه كشاي زنجبيل من أجل تخسيس الوزن.

وتنتج الأطعمة التي تحتوي على الزنجبيل العديد من التأثيرات الأيضية، التي تحارب السمنة وخسارة الوزن، فهو يحفز الشعور بالشبع، ويحرق السعرات الحرارية والدهون، لذا فإن الزنجبيل من أهم التوابل التي تعمل على التنحيف وخسارة الوزن.





أبرز وصفات الزنجبيل لخسارة الوزن

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1- عمل شاي بالزنجبيل وشربه مرتين في اليوم، لزيادة حرق الطعام في الجهاز الهضمي.

2- بشر الزنجبيل ووضعه في زيت زيتون، ثم يوضع على النار حتى يأخذ اللون الذهبي، ثم يترك ليبرد وبعدها نقوم بتصفيته، وأخذ زيته هذا ووضعه أربع مرات في الأسبوع على المناطق المراد تنحيفها.

3- إضافة مبشور الزنجبيل إلى بعض أنواع السلطات؛ حيث يتم خلطه مع السلطة.

4- مضغ قطع من الزنجبيل الطازج قبل تناول الوجبات الأساسية بربع ساعة.

5- اخلطي مبشور الزنجبيل وضعي عليه الملح، ثم قومي بخلطهما جيداً، ثم ضعي عليه بعضاً من عصير الليمون، وتخلط الثلاثة جيداً، ثم قومي بتشكيله على هيئة أقراص، ثم يتم أخذ كل قرص أو قرصين قبل وجبة أي طعام؛ إذ يعمل على تقليل الشهية وزيادة عمليات الهضم، وبالتالي نقصان في الوزن.

6- بإمكانك عمل خلطة من العسل والزنجبيل عن طريق أخذ مقادير متساوية من الاثنين وخلطهما جيداً، ثم تناولي جزءاً من هذا الخليط بمعدل 3 مرات في اليوم، مما يسهل تنحيف الوزن بدرجة كبيرة.

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