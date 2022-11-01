شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول مكملات فيتامين سى يقلل من فرص الإصابة بمرض النقرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة ، أن تناول فيتامين سي يمكن أن يساعد في تقليل فرص الإصابة بالنقرس ، وهو نوع التهاب المفاصل الآخذ في الازدياد بالإضافة أنه يحسن من مرض السكري وإعتام عدسة العين وبالطبع نزلات البرد ، كشفت الدراسة التي نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الأشخاص الذين تم إعطاؤهم مكمل فيتامين سي 500 ملليجرام يوميًا كانوا أقل عرضة بنسبة 12٪ للإصابة بالنقرس في غضون 10 سنوات ، وفقا لما نشره موقع " ahchealthenews".

النقرس هو حالة التهابية ناتجة عن كثرة حمض اليوريك ، وهو منتج ثانوي لبعض الأطعمة التي نتناولها ، في الجسم، عندما يكون هناك الكثير من حمض اليوريك الذي يتعذر على الجسم تكسيره ، يمكن أن يتراكم إلى بلورات في المفاصل ويسبب تورمًا واحمرارًا مؤلمًا.

قال الدكتور ألفين ويلز ، اختصاصي أمراض الروماتيزم في مركز أورورا الصحي في فرانكلين ، ويسكونسن: "إنه على الرغم من عدم وجود علاج للنقرس ، إلا أنه يمكن إدارته بفعالية باستخدام الأدوية المضادة للالتهابات والأدوية التي تخفض مستويات حمض اليوريك في الجسم ، و التوقف عن تناول أدويتهم عندما لا يعانون من نوبة نشطة ، مما قد يؤدي إلى عودة الأعراض ، مما يجعل تغيير نمط الحياة جزءًا مهمًا من إدارة المرض ".

أظهرت الدراسات السابقة قدرة فيتامين سي على خفض مستويات حمض البوليك في الجسم ، ولكن هذه كانت أول تجربة سريرية عشوائية طويلة المدى لتقييم ما إذا كان فيتامين سي يمكن أن يمنع النقرس.

غالبًا ما يُشار إلى النقرس على أنه "مرض الملوك" بسبب ارتباطه الطويل الأمد بالإفراط في تناول الطعام يعرف الأطباء الآن أن العوامل البيئية والتاريخ العائلي يلعبان دورًا ، ولكن لا يزال من الصحيح أن الوجبات الغذائية الغنية باللحوم الدهنية والفركتوز يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالنقرس بالإضافة إلى الإسهام في حدوث نوبات النقرس.

وأضاف الدكتور ويلز: "يمكن للتغييرات البسيطة في نمط الحياة مثل فقدان الوزن وتناول الأطعمة الصحية أن تساعد في منع وإدارة النقرس ، من المحتمل أن مكمل فيتامين سي اليومي ، الذي له آثار جانبية قليلة جدًا ، يمكن أن يفعل الشيء نفسه."