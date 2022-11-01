شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للحفاظ على صحة قدميك.. الترطيب والجوارب الضاغطة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تؤلمك قدميك فمن الصعب تجاهلها، إنها تحمل وزن جسمك حرفيًا مع كل خطوة لآلاف الخطوات يوميًا، وعندما يستتبع ذلك الألم ، يمكن أن يؤثر ليس فقط على قدميك والطريقة التي تمشي بها ، ولكن يمكن أن يؤدي إلى مشاكل إضافية مثل آلام الركبة والفخذ وحتى آلام الظهر، تقدم الدكتورة كيلين كوهن ،طبيبة أقدام تابعة لمستشفى Advocate Lutheran العام في بارك ريدج ، إلينوي ، هذه النصائح للحفاظ على قدميك بصحة جيدة وسعادة، وفقا لما نشره موقع "ahchealthenews".

احصل على الأحذية المناسبة:

نعل داخلي في حذائك حل شائع للعديد من مشاكل القدم، يمكن للدعم المناسب للقوس أن يخفف الألم اليومي.

تسوق للأحذية في فترة ما بعد الظهر:

هل تعلم أن اختيار الوقت لشراء الأحذية هام جدا ،فقد تنتفخ قدميك مع مرور اليوم ، فتصبحان أكبر في المساء عنها في الصباح، توصى الدكتورة كيلين، بالتسوق لشراء الأحذية في فترة ما بعد الظهر بسبب التغيرات في الحجم على مدار اليوم، هذا يضمن لك الحصول على القياس المناسب لقدمك، وقالت الدكتور كوهن: "الأحذية ذات الحجم غير المناسب يمكن أن تؤدي إلى الكثير من المشاكل في المستقبل".

احصل على المرطب المناسب:

خاصة في أشهر الشتاء ، قد تلاحظ أن بشرتك جافة أو متقشرة أو حتى متشققة ، مما يسبب ألمًا شديدًا في قدميك، عندما تصاب بالجلد المتشقق ، بغض النظر عن مقدار ترطيبك ، لن يعود الجلد الميت إلى الحياة ، ستستفيد قدميك من المقشر المناسب، قالت الدكتورة، إن المستحضرات التي تحتوي على مكونات نشطة مثل اليوريا ، والألانتوين ، والبروميلين ، وحمض اللاكتيك أو حمض الجليكوليك ، تساعد الجلد الميت على" تقشير " وهذا بدوره يعزز تجدد البشرة ويسمح للبشرة النضرة بالتألق من خلالها. كما أنه يكافح التشقق المؤلم ، والذي يمكن أن يجعل حتى مهمة المشي البسيطة غير مريحة للغاية

الجوارب الضاغطة:

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من آلام الكعب أو قصبة الساق أو مشاكل أخرى ، فإن الجبائر الليلية هي أجهزة بسيطة تساعد في تمدد عضلات الربلة بشكل خفيف وطويل الأمد، هذا الشد للعضلات له فوائد عديدة ويمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من التهاب الأوتار بالإضافة إلى المشكلات المذكورة ، إنها مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من آلام الكعب في الصباح، ويمكن العثور على الجوارب الضاغطة بدون وصفة طبية ويمكنها أيضًا أن تفعل المعجزات للأشخاص الذين يتعاملون مع القدمين أو الساقين المتورمتين، يمكن لهذه الجوارب أن تساعد قدميك على الشعور بإرهاق أقل ، ويمكن أن تساعد في الدورة الدموية وتمنع الدوالي.