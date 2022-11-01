شكرا لقرائتكم خبر عن تكسير العنق.. ماذا يعنى ذلك فى جسم الإنسان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرق هو الضوضاء التي يمكن سماعها أثناء حركات المفاصل، مثل التشقق أو الفرقعة أو الطقطقة أو الطحن، ويمكن أن تحدث هذه الأصوات والأحاسيس في الرقبة أيضًا، و يعاني معظم الناس في مرحلة ما من خرق في الرقبة، و أحد الأمثلة على ذلك هو الشعور بإحساس طقطقة في الرقبة عند تدوير الرأس إلى الخلف ، وفقا لما نشره موقع spine-health

وعادة ما يكون خرق العنق غير مؤلم وعادة لا يمثل أي شيء خطير. ومع ذلك ، إذا حدث الخرق مع أعراض مزعجة أخرى مثل الألم أو الصدمة التالية، فقد يشير ذلك إلى وجود حالة طبية أساسية أكثر خطورة.

ومفاصل الوجه في الرقبة هي المكان الذي تتحد فيه الفقرات المجاورة معًا. يوجد سطح أملس في نهاية كل عظم يسمى الغضروف. يوجد داخل مفصل الوجه سائل زليلي يعمل على تليين المفاصل. يوجد اتصال آخر في الجزء الأمامي من الفقرات المجاورة يسمى مساحة القرص الفقري. يُعتقد أن خرق العنق يحدث عندما تحتك الهياكل الموجودة في العمود الفقري معًا وتصدر أصواتًا.

تتضمن بعض الأسباب المحتملة لصدمة العنق ما يلي:

يتغير الضغط المفصلي

يمكن أن تتشكل فقاعات الغاز الصغيرة وتنهار في نهاية المطاف داخل المفاصل الزليليّة ، ويتم إطلاقها ثم إنشاء أصوات الفرقعة ، كما هو الحال في مفاصل الرقبة. هذه هي الأصوات التي تُسمع عند طقطقة مفاصل أصابعهم ، وهي غير ضارة. يمكن أن تحدث أصوات تكسير المفاصل أثناء الحركة الطبيعية أو أثناء التلاعب بالعمود الفقري في العلاج الطبيعي أو بواسطة مقوم العظام.

رباط أو وتر يتحرك حول العظام

كل من الأربطة والأوتار تلتصق بالعظام. في بعض الحالات ، قد يكون من الممكن لرباط متحرك أو وتر أن يصدر صوت طقطقة أثناء تحركه حول عظم أو فوق بعضه البعض. يمكن أن يحدث هذا لأن عضلاتنا وأنسجتنا ضيقة جدًا أو لأنها تصبح أقل مرونة مع تقدمنا ​​في العمر.

طحن العظام

عندما تتدهور مفاصل الوجه بسبب هشاشة العظام ، يتآكل الغضروف الواقي ويمكن أن تبدأ عظام العمود الفقري المجاورة في الاحتكاك ببعضها البعض ، مما قد يسبب ضجيجًا أو إحساسًا بالطحن. يمكن أن يحدث هذا الطحن أيضًا بسبب تنكس القرص مما يؤدي إلى تقليل التوسيد بين الفقرات.