شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاقة بين الإدمان واضطراب ما بعد الصدمة وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب ما بعد الصدمة هو نوع من اضطراب القلق الذي يتطور بعد أن يمر الشخص بحدث صادم أو يشهده، و يمكن أن ينطوي الحدث على خطر حقيقي أو متصور أو خطر حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة، و يتميز اضطراب ما بعد الصدمة بالأعراض التي يعيد فيها الشخص تجربة الصدمة ، على سبيل المثال ، من خلال ذكريات الماضي أو الكوابيس ، ويصبح مخدرًا عاطفياً وينفصل عن الأصدقاء والعائلة ، ويعاني من فرط التوتر ، وأظهرت الأبحاث أن الأفراد الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة هم أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 4 مرات من الأفراد الذين لا يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة للادمان ، وواحد من كل خمسة أشخاص مصابين باضطراب ما بعد الصدمة دخل دائرة الإدمان ، وفقا لما نشره موقع discoverrecovery

غالبًا ما يحاول الأشخاص الذين يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة تخفيف أعراضهم بالمخدرات والكحول، كما ان نمط حياة متعاطي المواد المخدرة وسلوكياتهم عالية الخطورة يضعهم في بيئات خطرة ، على سبيل المثال ، أثناء الحصول على الأدوية ، وبالتالي يزيد من احتمالية تعرضهم لحدث مؤلم وبالتالي الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة، كما يؤدى تعاطي المخدرات يؤدي إلى زيادة القلق وفرط الإثارة ويرتبط أيضًا بمهارات التأقلم الضعيفة ، مما يجعل متعاطي المخدرات والكحول أكثر عرضة للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة مقارنة بالمستخدمين غير المتعاطين.

وكلا من اضطراب ما بعد الصدمة والإدمان لهما تأثير عميق على الدماغ، و من الضروري علاج كلا الاضطرابين في وقت واحد للتراجع عن الأضرار التي تسببها المخدرات والكحول وعلاج أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، و تتخصص مراكز إعادة التأهيل من عقاقير التشخيص المزدوج في علاج المرضى الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية مثل اضطراب ما بعد الصدمة ، ويتضمن العلاج الناجح مزيجًا من العلاج الدوائي مع الأدوية مثل مضادات الاكتئاب والعلاجات السلوكية مع طرائق مثل العلاج السلوكي المعرفي والأنشطة المشتركة للمناهج الدراسية مثل التمارين البدنية والعلاج بالفن والعلاج بالموسيقى واليوغا والتأمل.