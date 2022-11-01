شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الصينى: 3 نقاط ضغط لتخفيف آلام الجسم.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما سمعت عن الوخز بالإبر وكيف يستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم للتحكم في الألم واستعادة العافية، لكن هل سمعت عن العلاج بالإبر؟ بدلاً من استخدام إبر صغيرة ومعقمة ، يتم إجراء العلاج بالابر باستخدام الأصابع أو راحة اليد أو المرفقين على النقاط الرئيسية في الجسم للحصول على نتائج مماثلة للوخز بالإبر، وفقًا لما نشره موقع "ahchealthenews".

يمكن أن يعالج العلاج بالإبر مجموعة متنوعة من الحالات الصحية مثل آلام عرق النسا في الساق، وخلل المفصل الصدغي الفكي في الفك، أو الغثيان من العلاج الكيميائي. إنه متجذر في الطب الصيني التقليدي وهو موجود منذ أكثر من 2000 عام.

تقع نقاط العلاج بالابر بجوار أكبر مسارات الألياف العصبية في جسمك والتي تنقل الرسائل من النهايات العصبية عبر جهازك العصبي المركزي، عندما يتم الضغط عليهم بالطريقة الصحيحة ، يمكن حجب رسائل الألم قبل أن تصل إلى الدماغ ويمكن إرسال رسائل أخرى إلى الدماغ تخبره بإطلاق الإندورفين أو المواد الكيميائية التي تقلل الألم وتستعيد الشعور بالراحة.

هناك ثلاث نقاط يمكن أن تساعد في تخفيف الانزعاج الذي يعاني منه كل شخص تقريبًا: الصداع وآلام المعدة والغثيان وآلام الجسم.

-ابحث عن النقطة الموضحة أدناه وقم ببساطة بتطبيق إصبعك أو إبهامك على المنطقة الأكثر حساسية التي يمكنك العثور عليها، اضغط بقوة ولكن احتفظ بها بشكل مقبول واحتفظ بها لمدة 2-3 دقائق.

نقطة العلاج بالابر لتخفيف الصداع - الضغط على النسيج العضلي بين الإبهام والسبابة، لا تستخدمي نقطة العلاج بالابر هذه إذا كنت حاملاً.

نقطة العلاج بالابر لتخفيف آلام المعدة أو الغثيان - استخدم ضغطًا أعلى قليلاً من مفصل الرسغ (حوالي 2 بوصة) على جانب راحة اليد وبين الأوتار الكبيرة.

نقطة العلاج بالابر لتخفيف آلام الجسم - اضغط على الجزء العلوي من كل قدم في الويب بين إصبع القدم الكبير وإصبع القدم الثاني.

أثناء القيام بذلك، استخدم التنفس العميق لتسهيل استرخاء العضلات ومراقبة وضعك الجسدي العام لتقليل التوتر البدني غير الضروري، يمكن تحسين تقنيات العلاج بالابر وإذا كنت تريد حقًا أن تصبح جيدًا ، اطلب من أخصائي الوخز بالإبر المرخص إرشادك ، يمكنك الاستمرار بنفسك.