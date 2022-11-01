شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تلوث الهواء المرتبط بالجسيمات الصغيرة يزيد من مخاطر الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرف هو اضطراب مزمن ومستمر من الأمراض العقلية، وهو ناتج عن مرض أو إصابة في الدماغ تتميز باضطرابات في الذاكرة وتغيرات في الشخصية وضعف التفكير، لسوء الحظ ، لا يوجد علاج للخرف ، ولكن هناك طرقًا يمكن للمرء أن يقلل علميًا من خطر الإصابة بأعراض الخرف.

يعد تلوث الهواء أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في الإصابة بالخرف، وتشير العديد من الأبحاث السابقة إلى أن تلوث الهواء مرتبط بزيادة دخول المستشفى بسبب الخرف، بينما تشير دراسات أخرى أيضًا إلى أن خطر إصابة النساء الأكبر سنًا بالخرف يزداد بنسبة تصل إلى 90٪ بسبب تلوث الهواء.

وفقًا لدراسة حديثة قادها فريق في جامعة ويسترن ، لندن ، أونتاريو ، كندا حسب موقع " onlymyhealth"، يرتبط التعرض المتزايد للجسيمات في تلوث الهواء المرتبط بالمرور ارتباطًا مباشرًا بزيادة خطر الإصابة بالخرف، وجد العلماء أن خطر الإصابة بالخرف لدى الشخص قد زاد بنسبة 3٪ لكل ميكروجرام واحد لكل متر مكعب من الجسيمات الدقيقة التي يتعرض لها.

نُشرت الدراسة في مجلة طب الأعصاب، الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، أوضح المؤلف الرئيسي للدراسة ، "أنه يمكن أن يحمل أيضًا فيروسات أخرى وجزيئات خطرة إلى جسم الإنسان، وبقدر ما يتعلق الأمر بالدماغ ، فإنه يمكن أن يسبب ردود فعل مثل الالتهابات التي يمكن أن تحدث.

التأثيرات الضارة والسامة على الخلايا في كل حالة، والتي بدورها قد تؤدي إلى موت الخلايا العصبية، بالإضافة إلى ذلك، يرتبط PM2.5 بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي قد تسهم أيضًا في خطر الإصابة بالخرف.

عند التحليل، وجد فريق البحث أن المشاركين الذين لم يصابوا بالخرف أو أي من أعراضه كان لديهم متوسط ​​أقل من التعرض اليومي للجسيمات الدقيقة،ـ بالإضافة إلى ذلك، كشف الباحثون أيضًا أنه مقابل كل ميكروجرام لكل متر مكعب، أي زيادة ميكروغرام / م 3 في التعرض للجسيمات الدقيقة ، يزداد خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 3٪.