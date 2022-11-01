شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة لن تزيد من مستويات السكر فى الدم.. أبرزها الخضراوات والبهارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو مرض لا يتم فيه التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل جيد ،لأن الجسم إما لا يحتوي على ما يكفي من الأنسولين أو لا يستخدم الأنسولين الموجود به كما ينبغي، يؤدي هذا إلى زيادة السكر في مجرى الدم ، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية مع مرور الوقت، هناك ثلاثة أنواع رئيسية من مرض السكري، النوع 1 والنوع 2 وسكري الحمل ، وإليك قائمة من 7 أطعمة لا تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم و يمكنك دمجها في نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع " verywellhealth".

7 أطعمة لن تزيد من مستويات السكر في الدم

عند اتخاذ خيارات غذائية أثناء إدارة مستويات السكر في الدم ، من المهم اختيار الأطعمة التي لا تؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم بسرعة وبشكل ملحوظ، ابحث عما إذا كانت الأطعمة تحتوي على كربوهيدرات معقدة أو بسيطة واختر الكربوهيدرات المعقدة عندما يكون ذلك ممكنًا.

خضراوات ذات اوراق داكنة

من المحتمل أنك سمعت أن الخضراوات الورقية الداكنة مفيدة لك، فهي غنية بفيتامينات A و C و K بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والكالسيوم، كما أنها منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالألياف ، مما يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم.

بهارات

بعض التوابل يمكن أن تساعد على خفض نسبة السكر في الدم ، تشمل بعض التوابل الخافضة لسكر الدم القرفة والكركم والزنجبيل..

خضراوات غير نشوية

مثل الخضراوات الورقية الداكنة ، الخضروات غير النشوية غنية بالألياف وقليلة الكربوهيدرات وصديقة للسكر في الدم، نظرًا لأنها ليست نشوية وتحتوي على الكثير من الألياف ، فإنها لن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم. بعض الأمثلة على الخضار غير النشوية هي البصل ، المشروم ، والكوسا ، والبروكلي ، والكرفس.

الفواكه منخفضة نسبة السكر في الدم

تحتوي معظم الفواكه بشكل طبيعي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم بسبب احتوائها على الفركتوز والألياف، مثل التفاح والكمثرى والبرتقال والتوت والجريب فروت

كل الحبوب

الحبوب الكاملة هي أطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، على عكس الحبوب المعالجة والمكررة (مثل الدقيق الأبيض) ، فإن الحبوب الكاملة غير مكررة ، بعض الأطعمة الشائعة المصنوعة من الحبوب الكاملة هي الأرز البني والكينوا والقطيفة والشوفان والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

الدهون الصحية

تساعد الدهون على إبطاء عملية الهضم ، مما يؤخر امتصاص الكربوهيدرات في الدم، تتضمن بعض أمثلة الدهون الصحية زيت الزيتون، أفوكادو،البذور .

مصادر البروتين

يساعد البروتين ، مثل الدهون ، على إبطاء عملية الهضم ، مما يؤخر امتصاص الكربوهيدرات في الدم، مثل الكينوا، الفاصوليا والأرز، منتجات الصويا، بيض، ألبان.