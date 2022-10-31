مستشار الرئيس للصحة يصدر عددًا من التوصيات بشأن توطين الدواء المصرى

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، عددًا من التوصيات خلال ختام مؤتمر الدواء والرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة، الأولى: أنه في ظل الدعم السياسي الكبير من رئيس الجمهورية فإن المؤتمر يدعو الشركات العالمية أصحاب الخبرة الكبيرة والعميقة للمساهمة مع الشركات المصرية ومدينة الدواء لتوطين صناعة بعض منتجات التكنولوجيا الحيوية وبعض أدوية الأورام، وبعض الخامات الدوائية، في مصر والدولة بدورها ستقدم كل الدعم والمساندة للمساهمة في هذا التوطين.

وقال إن التوصية الثانية: إنه لابد من الاستفادة من القدرات العلمية والبحثية لمؤسسات البحث في مصر والجامعات المصرية، والاستفادة من الكوادر البشرية في هذه المراكز والجامعات للمشاركة في دعم الشركات نحو الابتكار في مجال الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، والتوصية الثالثة: أن تقوم الجمعيات الطبية العلمية في مصر كل في تخصصه لوضع الإرشادات العلمية وبرتوكولات العلاج لمختلف الأمراض بمختلف درجاتها.

من جانبه قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن القانون رقم 3 لسنة 2022 والخاص بإعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة تعتبر خطوة مهمة جدًا في إطار تصنيع الدواء في مصر حيث إنها أساسية فى صناعة الدواء مثل المواد الفعالة ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأوضح خلال رئاسته للجلسة الثالثة للمؤتمر "الدواء والرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة" والتى جاءت تحت عنوان الجمارك والضرائب ودورها في دعم صناعة الدواء، أنه تم إعفاء مدخلات صناعة الدواء.

وقال الدكتور حسام عبد الله معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون دعم ومتابعة الأسواق، أن صناعة الدواء فى مصر أمن قومى لأنها تمس حياة المريض، كما أننا ننظر إليها على أنها صناعة إستراتيجية ولذا نوليها الأهمية التى تستحقها.

وأوضح أنه من أهداف الهيئة فى هذا الشأن هو سرعة الأداء وسرعة خطوات التسجيل.

وأكد عبد الله أهمية تعميق توطين الصناعات الدوائية لأن الصناعات المحلية هى التى غطت أدوية مصر أثناء أزمة كورونا، مؤكدًا على زيادة التنافسية.

وقال، إن الهيئة عملت على 3 محاور لدعم توطين صناعة الدواء، ولذلك تم إنشاء مركز التطوير المهنى من أجل بناء كوادر وكفاءات فى الصناعات الدوائية، كما تم إنشاء المعمل المرجعى الذى يقوم بكل الدراسات المطلوبة.

وأكد دعم الهيئة الكامل لكل شركات الأدوية التى تعمل على توطين الصناعات الدوائية، مضيفا، إن مصر لديها بنية تحتية جاهزة للتوطين، ومصانع كثيرة، وأن الشركات الوطنية صدرت الأدوية لنحو 42 دولة من بينها الهند فى عامى 2020 و2021.