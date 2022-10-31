شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الفيروسات: يجب تطعيم جميع العاملين بالقطاع الغذائى ضد فيروس A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة منال حمدى السيد، مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية، مدير مستشفى الأطفال بطب عين شمس، إن مصر بدأت إجراءات علاج فيروس سى من خلال مبادرة 100 مليون صحة، قبل ما تضع منظمة الصحة العالمية توصياتها لعلاج فيروس سى فى مصر.



وأشارت الدكتورة منال حمدى السيد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إلى أنه من المهم تطعيم جميع العاملين فى القطاع الغذائى ضد فيروس "A"، وهو تطعيم بجرعة واحدة وذلك لمنع الإصابة بالفيروس من خلال الغذاء، موضحة، أن هناك مبادرة يجب إطلاقها لزيادة الرعايات المركزة، موضحة أننا نواجه عجزًا كبيرًا فى الرعايات المركزة وأيضًا فى رعايات الأطفال ما يعرض عدد ضخم من الأطفال المبتسرين للوفاة، لأن العجز فى الرعايات يؤدى إلى وفيات الأطفال.

وأضافت، أن الولادة الطبيعية تقلل من عدد الوفيات ونحتاج إلى مبادرة لزيادة عدد الرعايات، موضحة، إننا استفدنا من كورونا لأننا زودنا غرف الرعاية المركزة.



وقالت، لقد أدخلت مصر الحقن الآمن عام 2014، وبدأت مصر تصنيع الحقن الآمنة، والتى تستخدم لمرة واحدة فقط ولا يمكن استعمالها مرة أخرى حيث أنها تدمر ذاتيا بمجرد استخدامها مما يمنع عدوى الفيروسات.



وأشارت إلى أن الحقن الآمن يحمى من العديد من الفيروسات وهى منظومة وقائية فى منتهى الأهمية، موضحة، إن مريض فيروس سى كانوا يصابون بالتميز والوصم نتيجة مرضهم ، موضحة، إن المبادرات الصحية كانت تمنع التمييز بين المرضى، مؤكدة، إن الأطفال المصابين بفيروس سى كان يصابوا بالخمول والكسل نتيجة الاصابة بالفيروس، موضحة، إنه بعد شفائهم أصبحوا يمارسوا حياتهم الطبيعية، وعادوا إلى حياتهم الطبيعية مرة أخرى بعد علاجهم، مشيرة إلى أن المبادرات وحدت التفتيت الذى كان موجودا فى القطاع الصحى، وأصبحنا نعمل بمنظومة واحدة كما أن المبادرات ستوحد منظومة التامين الصحى، مؤكدة، إن شفاء مريض واحد من فيروس سى يحمى 4 أشخاص من العدوى، موضحا، إن هناك أمراض معدية كثيرة جدا وعملنا جهد غير عادى فى وباء كورونا فى الرعايات المركزة ووضعنا منظومة فى منتهى القوة لمنع العدوى، وضعنا موضحة، إن العمل مع القطاع الخاص كان أهم المكتسبات فى المبادرات الصحية، حيث إن دخول الشركات فى المنظومة الصحية أصبح جزا لا يتجزأ.



وقالت، إنه تم تدريب آلاف الأطباء وآلاف التمريض على علاج مرضى فيروس سى، ولدينا أعلى نسبة أبحاث على أمراض الكبد وفيروس سى، وكان لدينا أعلى نسبة أبحاث من مصر وكيف أن المبادرات لها مردود كبير فى البحث العلمى.