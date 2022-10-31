شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يستخدمون العلاج بالصوت لتخفيف الكوابيس المتكررة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يعانون من كوابيس متكررة قد يجدون الراحة من سماع صوت معين أثناء نومهم، لذا استخدم العلماء العلاج بالصوت لتقليل الكوابيس المتكررة، بحسب موقع "Health".

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 4٪ من البالغين يعانون من كوابيس متكررة ومزعجة بما يكفي لإعاقة نومهم وعملهم اليومي.

في بعض الحالات ، ترتبط الكوابيس بحالة كامنة ، مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) ، بينما يعتبر البعض الآخر "مجهول السبب" ، أو ليس له سبب معروف.

قالت جينيفر موندت، أخصائية طب النوم السلوكي في نورث وسترن ميديسن في شيكاغو: "يعتقد معظم الناس أنه من الطبيعي أن يكون لديهم الكثير من الكوابيس، أو أنهم لا يعرفون أن هناك علاجًا متاحًا".

عندما يتعلق الأمر باضطراب الكوابيس، كما هو معروف رسميًا ، فإن العلاج بأفضل دليل هو العلاج بالصوت والصور.

باستخدام هذه التقنية ، يعمل الناس مع معالج لتذكر كوابيسهم ، وتغيير القصة السلبية إلى قصة ذات نهاية إيجابية، ثم يتدربوا على النص الجديد خلال اليوم.

تظهر الأبحاث أن هذا العلاج يمكن أن يبدأ في إبعاد كوابيس الناس في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ومع ذلك ، فإن حوالي 30٪ من المرضى لا يستجيبون ، وفقًا للباحثين في الدراسة الجديدة ، من جامعة جنيف في سويسرا.

لذلك ، حاولوا تعزيز فعالية العلاج بالصوت عن طريق إضافة نهج يُعرف باسم إعادة تنشيط الذاكرة المستهدفة - حيث يتعلم الناس ربط إشارة ، مثل الصوت أو الرائحة ، بشيء يريدون تذكره ثم يتعرضون لهذا التلميح أثناء النوم، مما يساعد على ترسيخ الذاكرة.

وتوصل الباحثون ، بقيادة كبير مؤلفي الدراسة لامبروس بيروجامفروس ، وهو طبيب نفسي في مختبر النوم في مستشفيات جامعة جنيف ، إلى أن تنشيط الذاكرة المستهدف قد يساعد في استحضار الوقائع الإيجابية التي يتعلمها الناس ويتدربون عليها.

لاختبار هذه الفكرة، قام الباحثون بتجنيد 36 شابًا يعانون من كوابيس مزمنة - أكثر من واحد في الأسبوع - وقاموا بتعيينهم عشوائيًا في واحدة من مجموعتين.

كان لدى أحدهما جلسة علاج بالصوت قياسية ، بينما كان للآخر جلسة علاج بالصوت بالإضافة إلى إعادة تنشيط الذاكرة المستهدفة في المجموعة الأخيرة ، استمع الناس إلى صوت معين وهم يتخيلون حلمهم الإيجابي الجديد.

في الليل ، ارتدى جميع المشاركين عصابة رأس لاسلكية خاصة تراقب نشاط موجات الدماغ وتنبعث منها نفس الصوت أثناء مراحل نوم حركة العين السريعة - عندما تحدث الأحلام لكن مجموعة واحدة فقط تعلمت ربط هذا الصوت بسيناريو أحلامهم الإيجابي.