رئيس مدينة الدواء: قريبًا سيتم تصنيع أدوية الأورام فى مصر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء، خلال مؤتمر الدواء والرعاية الصحية فى الجمهورية الجديدة، إنه تم تخصيص جلسة عن توفير الأدوية للقطاع الصحى فى مصر فى ظل الأزمات العالمية، موضحًا أن مدينة الدواء لها هدف أساسى أن يكون لها دور فاعل لدعم الأمن الدوائى فى مصر.

وقال إن هيئة الدواء تم إنشاؤها لتحقيق 4 أهداف الأول هو تمكين المواطن من الحصول على دواء آمن وفعال وبجودة عالية وبسعر مناسب، ثانيًا: أن يكون هناك أمن دوائى عند وجود جوائح، أو مشاكل فى سلاسل الإمداد، ثالثًا: أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لجذف المستثمرين للإنتاج المحلى، رابعًا: التصدير وهو الأساس لتوفير الدواء فى مصر، وهناك تعاون مع شركات كثيرة سواء شركات مساهمة أو شركات فى القطاع الأعمال لمواجهة أى نقص فى الأدوية .

وقال، ان التصدير من ضمن إستراتيجية مدينة الدواء ويعمل من خلال محورين، المحور الأول: التعاون مع الشركات العالمية لتصدير هذه الأدوية، والمحور الثانى: الاهتمام بمنتجاتنا بأعلى معايير الجودة، لكى يكون له رواج، موضحا، أن أولوياتنا دول شرق الأوسط، وأفريقيا ثم دول شرق أوروبا ثم نحصل على ترخيص الاتحاد الأوروبى حتى نصدر فى مرحلة لاحقة.

وأشار إلى أنه نجهز مدينة الدواء لإنتاج أدوية الأورام، وحاليا فى تفاوض مع بعض الشركات لأنه من المهم أن يكون لدينا قاعدة صناعية قوية ووجود شريك استراتيجي لنقل التكنولوجيا وفى القريب العاجل خلال 18 شهرًا سيتم إنتاج أدوية الأورام ويهمنا أدوية البايوتكنولوجى، والمثائل الحيوية، التى تدخل فى صناعة أدوية الأورام، وقريبا سيتم تصنيع هذه الأدوية فى مصر.

وقال: حاليًا نصنع الأدوية الهامة للقطاع الصحى مثل أدوية الرعاية الصحية الأولية مثل أدوية المضادات الحيوية، وأدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأدوية الجهاز الهضمى والجهاز العصبى، وهناك تفاوض مع الشركات العالمية لتوفير البدائل الحيوية لأدوية الأورام، وسنبد المرحلة الأولى من التعبئة خلال 6 أشهر، والإنتاج الفعلى من 18 إلى 24 شهرًا.