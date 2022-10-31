شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة مفتاح الشفاء بعد جراحة سرطان الثدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة إن أفضل طريقة للعودة إلى الشعور الطبيعي بعد جراحة سرطان الثدي هي المزيد من النشاط البدني وممارسة الرياضة مثل: تمارين تمدد الذراع والتمارين الهوائية الخفيفة، بحسب موقع "Health".

وقال الدكتور أليستير طومسون، رئيس قسم جراحة الثدي في كلية بايلور للطب: "الأشخاص الذين يعودون إلى النشاط اليومي في وقت أقرب بعد الجراحة يميلون إلى الشفاء بشكل أفضل ولديهم مضاعفات أقل".

وأوضح "إذا أجريت جراحة في جدار الصدر أو الثدي أو الإبط، فإن تدريب الذراع بلطف يعد وسيلة جيدة لتحسين حركة الكتف وتقليل التورم".

وأوصي طومسون بتمارين الإطالة الخفيفة، ابدأي بلمس الجزء العلوي من رأسك ومد يدك خلف ظهرك حتى تصل نحو السقف.

قد توفر اليوجا أيضًا تمددًا مفيدًا، لكن من المهم أن تتذكر أن المنطقة المحيطة بموقع الجراحة قد تكون أقل مرونة.

يمكن أن تحفز التمارين الهوائية العضلات والعظام والقلب والرئتين.

المشي هو تمرين خفيف جيد، ولا يحتاج إلى أي شيء سوى زوج من الأحذية المريحة للقيام بذلك يمكن أن يكون على جهاز المشي أو حول منطقتك، طالما أن المنطقة مضاءة جيدًا.