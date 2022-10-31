فوائد العصير الأخضر لخسارة الوزن

بيروت - نادين محمد - بشكل عام، العصائر الموجودة في المتاجر عادة ما تحتوي على نسب عالية من السكر المضاف، بينما العصائر المصنوعة بالمنزل يمكنكِ التحكم فيها، وإضافتها بكل بساطة إلى نظامكِ الغذائي.

وإذا كنتِ تتبعين حمية غذائية لتخسيس الوزن، فربما ترغبين بإضافة العصير الأخضر الذي يحتوي على كميات من الخضروات والفاكهة لنظامكِ نظراً لفوائده العديدة في خسارة الوزن.

فوائد العصير الاخضر لخسارة الوزن

- تحتوي على نسبة منخفضة من السكر

- غنية بالألياف وبالتالي تحسّن من عملية الهضم

- يمنحك الشعور بالشبع لمدة طويلة بسبب احتوائه على كميات من الخضروات والفاكهة الغنية بالألياف والماء

- الإحساس بالطاقة والنشاط بسبب التركيز العالي للمعادن والفيتامينات الموجودة بالخضروات

- تحسين مظهر البشرة والجلد وبالتالي لن تقلقي من البشرة الباهتة أثناء اتباع الرجيم

- ثبت أن استهلاك الخضروات الورقية يساعد في التخلص من تجاعيد العين وخطوط الوجه فهي مليئة بالفيتامينات أ ب ، ج ، هـ ، ك

كيف تصنعين العصير الأخضر في المنزل من أجل خسارة الوزن؟

عصير السبانخ والتفاح

أفضل وصفة للعصير الأخضر هي مزيج من الخيار والكرفس والسبانخ والنعناع، مع إضافة عصير الأناناس والتفاح والليمون، كي يصبح العصير أفضل في المذاق وسيجعلك بالتأكيد ترغبين في تناوله مرة أخرى.

المكونات

حبة خيار

حفنة من السبانخ

3 أوقية من سيقان وأوراق الكرفس

نصف كوب عصير أناناس

أوراق نعناع حسب رغبتكِ

ربع كوب من عصير التفاح

قطرات عصير ليمون

يضرب الخليط في الخلاط ويفضل تناوله في الصباح.

عصير التفاح والكرنب والليمون

المكونات

1 كوب أوراق كرنب صغيرة

1 كوب خس روماني

1 خيار

1 ساق كرفس

1 تفاحة مقطعة

1 ليمونة منزوع الجلد

1 إنش زنجبيل طازج مقشر

1 كوب ماء جوز الهند (اختياري)

تُضرب المكونات في الخلاط وتقدّم باردة مع الثلج

عصير السبانخ والعنب

المكونات:

4 أوقية سبانخ

8 أوقية من العنب الأخضر

10 أونصة أناناس

2 أوقية من الكرفس

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة عسل

يُضرب السبانح والكرفس والأناناس والعنب في الخلاط ويضاف إليهما عصير الليمون والماء والعسل، وتقدم بالثلج أو بدون.

المصدر: healthyrecipes101

نصيحة "الجميلة": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج يجب استشارة طبيب مختص.

تابعي أيضاً: