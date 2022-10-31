تجربتي مع تثبيت الوزن بعد الرجيم

بيروت - نادين محمد - بعد اتباعي مختلف أنواع الرجيم على مر سنوات طوال، كنت أخسر فيها بعضاً من وزني، غير أني سرعان ما أعاود اكتسابها أو اكتساب بعض منها عندما أتوقف. هذا التذبذب في الوزن سبب لي الكثير من المشاكل الصحية والتجميلية إلى أن اتخذت قراراً باتباع رجيم صارم على أن يليه نظام لتثبيت الوزن.

بعد اختيار خبير التغذية الخاص بي الرجيم الصحيح لي واتباعه للفترة التي حددها لي وسط متابعته الدقيقة طوال هذه المدة إلى أن وصلت إلى الوزن المطلوب، عاد واختار لي نظاماً خاصاً لتثبيت الوزن بعد الرجيم!

ما هو هذا النظام لتثبيت الوزن بعد الرجيم؟



في الحقيقة هو نظام يشبه إلى حد كبير الحمية الغذائية أو الرجيم، ولكن الكلمة الدقيقة لوصفه، "هو أسلوب حياة".

يرتكز نظام تثبيت الوزن بعد الرجيم على قواعد محددة أصر خبير التغذية على أن أتقيد بها وسوف أعرض لكم تجربتي مع روتين تثبيت الوزن بعد الرجيم، وهي على الشكل التالي:



• وجبة الفطور



الالتزام بتناول وجبة الفطور من أفضل الطرق التي تساهم في تثبيت الوزن بعد الرجيم، على أن تتضمن الحبوب الكاملة، كالشوفان وأحد مصادر البروتين الخالية من الدهون، كالبيض ومنتجات الألبان القليلة الدسم.

• كمية محددة من الكربوهيدرات



بعد الرجيم، ولتثبيت الوزن لم ينهِ خبير التغذية عن تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، بل طلب مني تناول كميات محددة منها، كالخبز الأبيض، المعكرونة وعصير الفاكهة، لأن هذه الأطعمة لا تحتوي على نسب عالية من الألياف الغذائية والتي تعد ضرورية للشعور بالشبع .



• كميات كبيرة من البروتينات



مقابل الكميات المحددة من الكربوهيدرات في نظام تثبيت الوزن الذي اتبعته بعد الرجيم، تناول كميات كبيرة من البروتينات التي تساهم في زيادة مستويات الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالامتلاء وفي تخفيض معدل الهرمونات التي تحفز الشعور بالجوع. وهذا من العوامل المهمة لتثبيت الوزن بعد الرجيم.



• الألياف الغذائية



غالبية الأطعمة التي حددها لي خبير التغذية لتثبيت الوزن بعد الرجيم تحتوي على نسب مرتفعة من الألياف الغذائية، لأنها تمنح المعدة شعوراً بالامتلاء لفترة أطول، ما يساهم في التخفيف من كمية الطعام المتناولة لاحقاً. من مصادر الألياف التي كنت أحرص على تضمين وجباتي الغذائية بها، الخضراوات، الفواكه، الحبوب الكاملة، المكسرات، البقوليات وغيرها...



• رطوبة الجسم



الحفاظ على رطوبة الجسم من أهم الخطوات التي تساعد على تثبيت الوزن بعد الرجيم، وهذا يتم من خلال الإكثار من شرب الماء على مدار اليوم، لأنه يمنح شعوراً بالامتلاء ويساهم في التحكم بكميات السعرات الحرارية المتناولة، ليس هذا فحسب، بل شرب موب إلى اثنين قبل كل وجبة يزيد من معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية.



• الإصرار



الإصرار على الاستمرار في اتباع النظام الغذائي لتثبيت الوزن بعد الرجيم، هو الأهم بين كل ما سبق. فالإرادة محفز قوي للوصول إلى الهدف الذي أنشده من خلال هذا النظام، خاصة وأني اختبرت الفشل في ذلك لمرات كثير في السابق. لذا عمدت إلى حيلة ساعدتني كثيراً، وهي التدوين!

نعم! لقد قمت بتسجيل جميع ما أتناوله خلال اليوم، وعندما كنت أشعر بالضعف أو الملل، ولا أخفيكن عندما كنت أشتهي أي طبق مفضل لدي، خاصة البطاطس المقلية أو قطعة من الحلوى، الشوكولا تحديداً، أهرع إلى دفتري الصغير وأعود إلى الأيام التي سبقت والإنجاز الذي حققته حتى تلك الساعة في نظام تثبيت الوزن بعد الرجيم، أشعر بحماسة كبيرة لتكملة ما بدأت به لأحافظ على الوزن الذي حققته بعد جهد.



• التقيد



أيضاً جزء هام لا يمكن إغفاله، هو التقيد بقائمة الأطعمة المسموح بتناولها والممنوعة.



• قياس الوزن



قياس الوزن بشكل دوريٍ يساعد في تثبيت الوزن، فأي زيادة ملحوظة، مهما كانت طفيفة، من شأنها أن تنذرني لاتخاذ تدابير سريعة، قبل أن أخسر ما حققته خلال الرجيم والنظام الذي تلاه.



لا أنكر بأني مهملة للغاية بهذه الخطوة التي أعلم عن كثب أنها من أساسيات تثبيت الوزن بعد الرجيم، ولكن أحاول قدر الإمكان عدم التغاضي عنها، فعندما أتقاعس عن الذهاب إلى الجيم، أمارس رياضة المشي لمدة 10 دقائق كحدٍّ أدنى، أو أذهب لشراء حاجياتي سيراً على الأقدام، كما توقفت عن استخدام المصعد واستعضت عنه بالصعود على الدرج، فهذا ساعدني كثيراً على تثبيت الوزن بعد الرجيم.



• النوم



بالرغم من عملي لساعات متأخرة من الليل، إلا أني حرصت على أخذ قسط كاف من النوم بمعدل 8 ساعات يومياً، فهذا الأمر يساعدني في اليوم التالي على عدم الشعور بالإرهاق أو التوتر اللذين يعتبران من الأسباب القوية للتوقف عن أي رجيم أو أي نظام يعمل على تثبيت الوزن بعده.

هذه الخطوات المهمة، كانت خلاصة تجربتي مع نظام تثبيت الوزن بعد الرجيم والتي ما زلت أتقيد بها حتى الآن، بالرغم من مرور عام وبضعة أشهر، فقد كانت كفيلة بنجاح مهمتي هذه المرة وبشعوري بالرضا على ثبات ما خسرته من وزن.

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