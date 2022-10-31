شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض قد تحدث قبل أشهر من الإصابة بالنوبة القلبية.. نصائح لتقليل المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تحدث النوبة القلبية فجأة وبشكل غير متوقع، ومع ذلك، في كثير من الحالات، تتطور أعراض النوبة القلبية بشكل تدريجي ومقدم، حتى قبل شهر من حدوث النوبة القلبية، في مثل هذه الحالات ، قد يساعدك إدراك أن هذه العلامات قد تشير بالفعل إلى وجود مشكلة قلبية كبرى، في اتخاذ الإجراءات الصحيحة وفي الوقت المناسب لمنع حدوث النوبة القلبية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".





يجب عدم تجاهل التعب واضطراب النوم

أكثر العلامات شيوعًا التي تشير إلى نوبة قلبية وشيكة هي التعب واضطراب النوم.

يعد ضيق التنفس والضعف والعرق الرطب والدوخة والغثيان من أهم العلامات التي حدثت أثناء النوبة القلبية.

الأعراض الكلاسيكية لألم الصدر هي علامة تحذير مبكر شائعة لمشاكل القلب لدى الرجال ومع ذلك ، فقد كانت أقل حدوثاً عند النساء.

بعض النساء قد يتلقين إنذارًا مبكرًا بنوبة قلبية وشيكة في شكل التعب المفرط، أو النوم المضطرب ، أو ضيق التنفس.

إن الانتباه إلى هذه الأعراض والحصول على التشخيص والعلاج الفوريين قد يقي من الإصابة بنوبة قلبية كاملة.

تنصح هارفارد هيلث بأن "النساء وأطبائهن بحاجة إلى التفكير فيما وراء ألم الصدر عندما يتعلق الأمر بما تعانيه النساء من أزمات نوبة قلبية"، مضيفًا ، "بدلاً من شطب ضيق التنفس ، والتعب ، والعرق البارد ، والدوخة ، والغثيان علامات شيء ما سوف يمر، على الجميع إعطاء هذه الأعراض الاهتمام لأنها قد تدل على اقتراب حدوث نوبة قلبية ".



الإسعافات الأولية مع حدوث النوبة القلبية الإسعافات الأولية مع حدوث النوبة القلبية يجب استدعاء سيارة إسعاف على الفور لطلب المساعدة الطبية في حالة حدوث نوبة قلبية. أثناء انتظار سيارة الإسعاف، قد يكون من المفيد مضغ قرص من الأسبرين ثم ابتلاعه (مثالي 300 مجم) ، طالما أن الشخص المصاب بنوبة قلبية لا يعاني من حساسية تجاه الأسبرين.

يعمل الأسبرين على تحسين تدفق الدم إلى القلب عن طريق المساعدة على ترقيق الدم. خيارات العلاج في المستشفى ، يعتمد علاج النوبة القلبية على مدى خطورة النوبة وتأثيرها. العلاجان الرئيسيان هما:

- استخدام الأدوية لإذابة جلطات الدم

- إجراء عملية جراحية للمساعدة في إعادة الدم إلى القلب



نصائح لتقليل مخاطر النوبات القلبية نصائح لتقليل مخاطر النوبات القلبية من الأفضل اتباع أسلوب حياة صحي لتجنب الإصابة بنوبة قلبية في المقام الأول ، أو منع الإصابة بنوبة قلبية أخرى.

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، فإن تناول الأطعمة الصحية وممارسة النشاط البدني والحفاظ على وزن صحي هي بعض الخطوات المهمة لتقليل مخاطر التعرض لنوبة.

يعد تجنب التدخين أمرًا ضروريًا أيضًا لصحة جيدة.

من المهم أيضًا الحفاظ على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والسكر في الدم بشكل صحي.