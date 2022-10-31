هل صبغات الشعر تسبب السرطان؟.. اعرف الإجابة

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القاهرة - سامية سيد - تهتم النساء دائما ببشرتهن وشعرهن ويسعن للتغير الدائم وهنا تعتبر صبغات الشعر الوسيلة التي تلجأ لها السيدات دائما لتغيير الشعر ، وحسب ما ذكره موقع cancer تختلف صبغات الشعر اختلافًا كبيرًا في تركيبتها الكيميائية، حيث يتعرض الناس للمواد الكيميائية الموجودة في صبغات الشعر من خلال ملامسة الجلد، و هناك 3 أنواع رئيسية من صبغات الشعر:

-صبغات مؤقتة: تغطي هذه الصبغات سطح الشعر ولكنها لا تخترق جذع الشعرة تدوم بشكل عام من 1 إلى 2 غسلة.

-صبغات شبه دائمة: تتغلغل هذه الأصباغ في جذع الشعرة. تدوم عادة من 5 إلى 10 غسلات.

-صبغات الشعر الدائمة (المؤكسدة): تسبب هذه الصبغات تغيرات كيميائية دائمة في جذع الشعر وهي أشهر أنواع صبغات الشعر ، لأن اللون يتغير حتى يتم استبدال الشعر بنمو جديد. يشار إلى هذه الأصباغ أحيانًا باسم أصباغ قطران الفحم بسبب بعض المكونات الموجودة فيها، و تحتوي على مواد عديمة اللون مثل الأمينات العطرية والفينولات. في وجود بيروكسيد الهيدروجين ، تمر هذه المواد بتفاعلات كيميائية لتصبح صبغات تميل صبغات الشعر الداكنة إلى استخدام المزيد من عوامل التلوين هذه.

يقتصر القلق بشأن مخاطر الإصابة بالسرطان إلى حد كبير على الأصباغ شبه الدائمة والدائمة، نظرًا لأن الأصباغ الداكنة تحتوي على المزيد من بعض المواد الكيميائية التي قد تسبب السرطان ، فإن هذه المنتجات هي مصدر القلق المحتمل الأكبر.

يمكن امتصاص بعض المواد الكيميائية الموجودة في صبغات الشعر بكميات صغيرة عبر الجلد أو استنشاقها من الأبخرة الموجودة في الهواء.

الأشخاص الذين يعملون حول صبغات الشعر بانتظام كجزء من وظائفهم ، مثل مصففي الشعر والحلاقين، من المرجح أن يتعرضوا أكثر من الأشخاص الذين يقومون بصبغ شعرهم في بعض الأحيان، حيث ركزت العديد من المخاوف بشأن صبغات الشعر التي قد تسبب السرطان على الأشخاص الذين يعملون معها.

هل صبغات الشعر تسبب السرطان؟

عكف الباحثون على دراسة الصلة المحتملة بين استخدام صبغة الشعر والسرطان لسنوات عديدة، درست الدراسات عن كثب مخاطر الإصابة بسرطان الدم (اللوكيميا والأورام اللمفاوية) وسرطان المثانة، واقترحت بعض الدراسات روابط محتملة ، لكن البعض الآخر لم يفعل ذلك.

يستخدم الباحثون نوعين رئيسيين من الدراسات لمحاولة معرفة ما إذا كانت مادة ما تسبب السرطان تسمى المادة التي تسبب السرطان أو تساعد على نموه مادة مسرطنة .

في الدراسات التي أجريت في المختبر، تتعرض الحيوانات لمادة (غالبًا بجرعات كبيرة جدًا) لمعرفة ما إذا كانت تسبب أورامًا أو مشاكل صحية أخرى قد يقوم الباحثون أيضًا بتعريض الخلايا الطبيعية في طبق المختبر للمادة لمعرفة ما إذا كانت تسبب أنواع التغييرات التي تظهر في الخلايا السرطانية في الدراسات المعملية ، يمكن للباحثين التحكم في العديد من العوامل الأخرى التي قد تؤثر على النتائج ومع ذلك، ليس من الواضح دائمًا ما إذا كانت النتائج في أطباق المختبر أو الحيوانات ستكون هي نفسها عند البشر، لعدد من الأسباب.

هناك نوع آخر من الدراسات يبحث في معدلات الإصابة بالسرطان في مجموعات مختلفة من الناس قد تقارن مثل هذه الدراسة معدل الإصابة بالسرطان في مجموعة معرضة لمادة ما بالمعدل في مجموعة لم تتعرض لها ، أو تقارن معدل الإصابة بالسرطان المتوقع في عموم السكان لكن في بعض الأحيان قد يكون من الصعب معرفة ما تعنيه نتائج هذه الدراسات ، لأنه من الصعب حساب العديد من العوامل الأخرى التي قد تؤثر على النتائج.

في معظم الحالات ، لا يقدم أي نوع من الدراسات دليلًا كافيًا من تلقاء نفسه، لذلك يبحث الباحثون عادةً في كل من الدراسات القائمة على الإنسان والمختبر عند محاولة اكتشاف ما إذا كان هناك شيء ما قد يسبب السرطان.

يمكن أن تكون دراسة شيء مثل صبغات الشعر أكثر تعقيدًا لأنه ليست كل صبغات الشعر متشابهة - يمكن أن تحتوي على أي من آلاف المواد الكيميائية المختلفة. علاوة على ذلك ، تغيرت مكونات صبغات الشعر على مر السنين احتوت صبغات الشعر المبكرة على مواد كيميائية ، بما في ذلك بعض الأمينات العطرية ، التي وجدت في أواخر السبعينيات من القرن الماضي تسبب السرطان في حيوانات المختبر ، لذلك قام مصنعو صبغات الشعر بتغيير بعض المواد الكيميائية في منتجاتهم. دراسة التعرض لصبغات الشعر منذ عقود قد لا تكون مماثلة لدراسة التعرضات الحالية في الواقع .

دراسات أجريت في المختبر

ثبت أن بعض المكونات المستخدمة في صبغات الشعر (بما في ذلك بعض الأمينات العطرية) تسبب السرطان في حيوانات المختبر ، عادة عندما يتم تغذية الحيوانات بكميات كبيرة من الأصباغ على مدى فترة طويلة من الزمن على الرغم من أن الدراسات أظهرت أن بعض الصبغة المطبقة على جلد الحيوان يتم امتصاصها في مجرى الدم ، إلا أن معظمها لم يجد صلة بين تطبيق الجلد وخطر الإصابة بالسرطان.

ليس من الواضح كيف يمكن أن ترتبط هذه النتائج باستخدام الناس لصبغات الشعر.

دراسات على البشر

ركزت معظم الدراسات التي تبحث في ما إذا كانت منتجات صبغ الشعر تزيد من خطر الإصابة بالسرطان على بعض أنواع السرطان مثل سرطان المثانة وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين وسرطان الدم وسرطان الثدي. نظرت هذه الدراسات في مجموعتين من الأشخاص:

الأشخاص الذين يستخدمون صبغات الشعر بانتظام

الأشخاص الذين يتعرضون لها في العمل

سرطان المثانة: وجدت معظم الدراسات التي أجريت على الأشخاص الذين تعرضوا لصبغات الشعر في العمل ، مثل مصففي الشعر والحلاقين ، أن خطر الإصابة بسرطان المثانة ضئيل ولكنه ثابت إلى حد ما. ومع ذلك ، لم تجد الدراسات التي تبحث في الأشخاص الذين تم صبغ شعرهم زيادة ثابتة في خطر الإصابة بسرطان المثانة.

اللوكيميا والأورام اللمفاوية: أظهرت الدراسات التي تبحث في الصلة المحتملة بين استخدام صبغة الشعر الشخصية وخطر الإصابة بسرطانات الدم مثل اللوكيميا والأورام اللمفاوية نتائج مختلطة. على سبيل المثال ، وجدت بعض الدراسات زيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكينية (ولكن ليس غيرها) لدى النساء اللواتي يستخدمن صبغات الشعر ، خاصة إذا بدأن في استخدامها قبل عام 1980 و / أو استخدام الألوان الداكنة. تم العثور على نفس النوع من النتائج في بعض الدراسات حول مخاطر اللوكيميا. ومع ذلك ، لم تجد دراسات أخرى خطرًا متزايدًا. إذا كان هناك تأثير لاستخدام صبغة الشعر على السرطانات المرتبطة بالدم ، فمن المحتمل أن تكون صغيرة.

سرطان الثدي: اختلطت نتائج الدراسات التي تبحث في الصلة المحتملة بين استخدام صبغة الشعر الشخصية وسرطان الثدي. لم تجد العديد من الدراسات زيادة في المخاطر ، على الرغم من وجود بعض الدراسات الحديثة.

السرطانات الأخرى: بالنسبة لأنواع أخرى من السرطان ، تم إجراء عدد قليل جدًا من الدراسات لتكون قادرة على استخلاص أي استنتاجات مؤكدة.

يستخدم الكثير من الناس صبغات الشعر ، لذلك من المهم إجراء المزيد من الدراسات للحصول على فكرة أفضل إذا كانت هذه الصبغات تؤثر على مخاطر الإصابة بالسرطان.

هل يجب الحد من تعرضي لصبغة الشعر؟

ليس من الواضح مقدار استخدام صبغة الشعر الشخصية الذي قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان ، هذا إن وجد معظم الدراسات التي أجريت حتى الآن لم تجد رابطًا قويًا ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للمساعدة في توضيح هذه المشكلة.

بخلاف التوصيات التي تنطبق على الجميع (عدم التدخين ، وتناول نظام غذائي صحي ، وممارسة النشاط البدني ، وإجراء فحوصات فحص روتينية ، وما إلى ذلك) ، لا توجد نصيحة طبية محددة لمستخدمي صبغ الشعر الحاليين أو السابقين. التدخين عامل خطر معروف لسرطان المثانة وبعض أنواع اللوكيميا (بالإضافة إلى العديد من السرطانات الأخرى والأمراض الأخرى) ، والإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتك ، بغض النظر عما إذا كنت تستخدم صبغات الشعر أم لا.

قد يرغب بعض الأشخاص في تجنب أو الحد من التعرض لصبغات الشعر لأسباب أخرى. على سبيل المثال ، يمكن أن تسبب بعض مكونات صبغات الشعر ردود فعل تحسسية خطيرة لدى بعض الأشخاص. يمكن أن تسبب صبغات الشعر أيضًا تساقط الشعر لدى بعض الأشخاص. ينصح بعض الأطباء النساء بتجنب صبغ شعرهن أثناء الحمل (أو على الأقل حتى الثلث الأول من الحمل) .