شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام الثلج أبرزها.. نصائح تخلصك من التوتر والقلق وألم الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في بعض الأحيان نحتاج راحة من التوتر والألم، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع “brightside”، أبرز وأهم النصائح التي يمكنك القيام بها وتخلصك من هذه المشاعر السلبية في أقل من 5 دقائق، ومنها:

- استخدم الثلج على المنطقة المصابة بالألم: يعد استخدام الثلج من أقدم الحيل وأكثرها فعالية للمساعدة في علاج الألم في أي جزء من جسمك، ويمكن أن يكون مفيدًا في التعامل مع الإصابات الحادة وكذلك أي التهاب وتورم، ولذا يمكنك وضع الثلج على المصاب إما كحزمة ثلج أو أخذ حمام جليدي. - تدليك منتصف الحاجبين لتخفيف التوتر:نقاط الضغط هي طريقة معروفة للحصول على راحة مؤقتة من جميع أنواع الألم والتوتر، وتقع إحداها بين الحاجبين وتسمى نقطة الانطباع، ويعد الضغط أو تدليك هذه المنطقة طريقة رائعة للتخلص من التوتر والقلق من جسمك. - تدليك أذنك:توجد نقطة ضغط أخرى يمكن تحفيزها لتخفيف التوتر والقلق من الجسم في أذنك، و سيساعد تدليك أذنك والضغط اللطيف ، والمعروف باسم نقطة البوابة السماوية ، في التعامل مع التوتر. - تناول دقيق الشوفان:الشوفان غذاء صحي للغاية يجب أن ندرجه في نظامنا الغذائي ، ولكن من أكثر الفوائد غير المعروفة لدقيق الشوفان آثاره المهدئة، فيحتوي على الكثير من المغنيسيوم والبوتاسيوم اللذين يخفضان ضغط الدم، كما أنه يعزز مستويات السيروتونين إذا تم تناوله بانتظام، وهذا لا يساعدك على الاسترخاء فحسب، بل يجعلك أيضًا أكثر سعادة على المدى الطويل. - ضع عصير الزنجبيل لتخفيف آلام الأذن:هل تعاني من وجع الأذن وتحتاج إلى حل فوري؟ يمكن أن يؤدي استخدام عصير الزنجبيل أو الزيت الذي تم تسخينه بالزنجبيل إلى تهدئة الألم، فتأكد من وضعه حول الجزء الخارجي من الأذن فقط، حيث يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الأذن.