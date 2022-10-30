شكرا لقرائتكم خبر عن لفقدان الوزن.. كل ما تريد معرفته عن النظام الغذائى القلوى لفيكتوريا بيكهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من عدم وجود طريقة مؤكدة لفقدان الوزن، إلا أننا نقوم دائمًا بإجراء تجربة واختبار ما يناسب أجسامنا، بعض التجارب تعطي نتائج إيجابية وفقًا لأنواع أجسامنا ووتيرة التمثيل الغذائي.

تعتمد عارضة الأزياء الشهيرة "فيكتوريا بيكهام" على نوع من الأنظمة يسمى " الحمية القلوية"، والتي تستند وفقًا لـ Healthline إلى فكرة أن استبدال الأطعمة المكونة للأحماض بالأطعمة القلوية يمكن أن يحسن صحتك.

يدعي مؤيدو هذا النظام الغذائي أنه يمكن أن يساعد في محاربة الأمراض الخطيرة مثل السرطان.

ما هو النظام الغذائي القلوي؟

وفقًا لخبراء الصحة، فإن النظام الغذائي القلوي يساعدك على تغيير مستوى الأس الهيدروجيني أو مقياس الحموضة في الجسم من خلال نظامك الغذائي.

يعتمد النظام الغذائي بشكل كبير على التمثيل الغذائي الذي يحول الطعام إلى طاقة تنطوي على تفاعلات كيميائية لتفتيت الكتلة الصلبة، عندما تحترق الأشياء ، تترك بقايا الرماد وراءها، وبالمثل ، فإن الأطعمة التي تتناولها تترك بقايا "الرماد" المعروفة باسم النفايات الأيضية.

يمكن أن تكون هذه النفايات الأيضية قلوية أو محايدة أو حمضية.

يقول الخبراء أن الرماد الحمضي يحتوي على البروتين والفوسفات والكبريت ، بينما تشتمل المكونات القلوية على الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

ماذا تأكل فيكتوريا بيكهام؟

وفقًا لـ Insider ، تأكل فيكتوريا الكثير من الدهون الصحية - الأسماك والأفوكادو والمكسرات، ذكرت المجلة أيضًا أن 70 % مما تأكله فيكتوريا قلوي وأن الـ 30 % المتبقية عبارة عن حمض.

أخبرت فيكتوريا، وهي أم لأربعة أنها تعمل بانتظام مع روتين رياضى يتكون الجري شاقة على جهاز المشي وجلسات رفع الأثقال المكثفة.

فوائد اتباع نظام غذائي قلوي

يقول الخبراء أنه بمجرد أن تبدأ هذا النظام الغذائي، تجنب تناول الأطعمة المصنعة والجاهزة التي تزيد من المستوى الحمضي في الجسم. تشمل فوائد اتباع نظام غذائي قلوي ما يلي:

يمكنك الاستمرار في شرب القهوة

يمكن لأولئك الذين يعانون من حساسية الجلوتين الاستمرار في هذا النظام الغذائي

نظرًا لأنه يمكنك تناول الفواكه والخضروات الموسمية ، فإن النظام الغذائي ليس مكلفًا

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