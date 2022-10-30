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تعرف على أعراض "النتوءات العظمية" فى الرقبة وطرق التشخيص

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القاهرة - سامية سيد - النتوءات العظمية، ليست مؤلمة في حد ذاتها، و لا يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالنتوءات العظمية العنقية من أي ألم أو أعراض عصبية. ومع ذلك ، قد تحدث الأعراض إذا كانت النتوءات العظمية تتعدى على الأعصاب الشوكية الفردية ، أو النخاع الشوكي نفسه ، أو الأقراص الفقرية ، أو الأوعية الدموية في منطقة العمود الفقري العنقي، وفقا لما نشره موقع spine-health

أعراض النتوءات العظمية في الرقبة

قد يُظهر الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مرتبطة بالنتوءات العظمية العنقية مجموعة واسعة من الأعراض ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

آلام الرقبة الباهتة. يمكن أن يكون هذا النوع من الألم موجعًا عامًا.

تصلب الرقبة. من المحتمل أن تكون الرقبة مؤلمة وقلة الحركة ، خاصة إذا كنت تعاني من ألم متزايد عند الاستدارة من جانب إلى آخر.

الصداع. صداع عنق الرحم ، والذي يمكن أن ينتج إذا دفعت نبتة عظمية ضد جذر العصب العنقي الذي يشع الألم إلى مؤخرة الرأس - وأحيانًا إلى أعلى أو جانبي الرأس أو خلف العين.

اعتلال النخاع. إذا بدأ النتوء العظمي العنقي في الدخول إلى القناة الشوكية وتسبب في تهيج الحبل الشوكي ، فقد يعاني الشخص من مشاكل عصبية إضافية مثل التوازن و آلام شبيهة بالصدمة من خلال الذراعين و الساقين والتي قد تحدث أسوأ عند الانحناء للأمام أو الضعف أو التنميل في أي مكان تحت الرقبة ، وربما فقدان السيطرة على الأمعاء أو المثانة.

عسر البلع. في حالات نادرة ، يمكن أن يعاني الأفراد من صعوبة تدريجية في البلع أو التنفس.

إذا استمرت الأعراض أو ساءت ، فقد يتم استخدام التشخيصات المتقدمة ، وهي الطريقة الوحيدة للتأكد من وجود نبتات عظمية. فيما يلي بعض التقنيات الشائعة المستخدمة لتحديد ما إذا كانت النبتات العظمية هي سبب الألم للمريض:

التصوير بالرنين المغناطيسي. يُظهر التصوير بالرنين المغناطيسي مقاطع عرضية مفصلة للأنسجة الرخوة والعظام

اختبار التشخيص الكهربائي. يمكن لدراسة التوصيل العصبي اختبار النشاط الكهربائي للأعصاب في الذراعين ؛ عادة ما يتبع هذا الاختبار مخطط كهربية العضل ، والذي يختبر النشاط الكهربائي للعضلات. ويمكن أن تساعد هذه الاختبارات في تحديد مكان وجود مشكلة في العصب ، وهو ما قد يكون مفيدًا إذا كانت دراسات التصوير غير حاسمة.

 

 

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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