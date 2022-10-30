شكرا لقرائتكم خبر عن هل تجد صعوبة فى إنقاص الوزن.. ابتعد عن هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظام ، المعروف أيضًا باسم No White Diet ، هو نمط أكل قائم على فكرة أن التخلص من الأطعمة البيضاء المعالجة من نظامك الغذائي

توجد العديد والعديد من الأنظمة الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن، إحدى هذه الأنظمة نظام يسمى " No White Foods "، أو الابتعاد عن الأطعمة البيضاء، ويمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

يؤكد عدد من خبراء التغذية وفقا لموقع " healthline"، أن معظم الأطعمة البيضاء غير صحية، حيث تمت معالجة الكثير منها بشكل مكثف ، وتحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ، وتحتوي على عناصر غذائية أقل من نظيراتها الملونة.

وبالتالي، عن طريق إزالة الأطعمة البيضاء من طبقك ، يُقال إنك تجهز نفسك لنظام غذائي أكثر تغذية يعزز فقدان الوزن ويعيد توازن السكر في الدم.

إليك 7 أطعمة بيضاء وماذا نأكل بدلاً من ذلك1. الخبز الأبيض

يعد الخبز الأبيض أحد الأطعمة الأساسية التي تم التخلص منها في نظام No White Foods الغذائي ، بالإضافة إلى الأطعمة ذات الصلة الوثيقة المصنوعة من الدقيق الأبيض، بما في ذلك البسكويت والمعجنات وحبوب الإفطار.

عندما يتم تكرير دقيق الخبز، تتم إزالة بذرة ونخالة الحبوب - إلى جانب معظم الألياف والفيتامينات والمعادن الموجودة بداخلها - أثناء عملية الطحن، ينتج عن هذا منتج غني بالكربوهيدرات ولكنه يفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة الأخرى مثل الألياف والبروتين.

يُصنع خبز الحبوب الكاملة والمقرمشات وحبوب الإفطار من الدقيق الذي يحتوي على الحبوب الكاملة ، بما في ذلك البذرة والنخالة

2. المعكرونة البيضاء

قد تكون المعكرونة المصنوعة من الحبوب المكررة أقل تغذية من تلك المصنوعة من الحبوب الكاملة، لذا اختر المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة أو جرب تلك المصنوعة من البقوليات للحصول على المزيد من الألياف والبروتين.

3. الأرز الأبيض

يميل الأرز الأبيض إلى التأثير سلبًا على توازن السكر في الدم بدرجة أكبر من الأرز الكامل الحبوب، تحتوي الحبوب الكاملة مثل الأرز البني أيضًا على ألياف وفيتامينات ومعادن أكثر من الأرز الأبيض.

4. السكر الأبيض

يرتبط الاستهلاك المفرط للسكر المضاف بزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة، للحصول على خيار أكثر تغذية ، اختر مصادر طعام كاملة تحتوي على سكر طبيعي مثل الفاكهة.

5. الملح

الملح ضروري للصحة، لكن العديد من الأنظمة الغذائية الحديثة تحتوي على الكثير جدًا، يعد استخدام المزيد من الأعشاب والتوابل الغنية بالمغذيات لتذوق الأطعمة الخاصة بك طريقة رائعة لتقليل الملح دون المساومة على النكهة.

6. البطاطس

البطاطس مغذية للغاية ، لكنها غالبًا ما يتم تحضيرها باستخدام طرق غير صحية، إذا كنت تأكل البطاطس بشكل كبير، فحاول استبدالها بالخضروات الملونة الأخرى لزيادة التنوع الغذائي.

7. الدهون الحيوانية

الدهون الحيوانية التي تأتي من اللحوم ومنتجات الألبان معظمها دهون مشبعة، هي أطعمة بيضاء وتوصي بأن تكون محدودة، لأن تناول كميات كبيرة منها قد يساهم في زيادة الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى بعض الأشخاص

تشير الأبحاث إلى أنه عند استبدال الدهون المشبعة في نظامك الغذائي بالدهون غير المشبعة النباتية ، فقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب