صحة ورشاقة

وزير المالية: زيادة حجم صادرات الأدوية لــ 691 مليون دولار فى 2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/29
  • 2/29
  • 3/29
  • 4/29
  • 5/29
  • 6/29
  • 7/29
  • 8/29
  • 9/29
  • 10/29
  • 11/29
  • 12/29
  • 13/29
  • 14/29
  • 15/29
  • 16/29
  • 17/29
  • 18/29
  • 19/29
  • 20/29
  • 21/29
  • 22/29
  • 23/29
  • 24/29
  • 25/29
  • 26/29
  • 27/29
  • 28/29
  • 29/29

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: زيادة حجم صادرات الأدوية لــ 691 مليون دولار فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مؤتمر الدواء والرعاية الصحية فى الجمهورية الجديدة، المنعقد حاليًا فى القاهرة، عن أن الجمهورية الجديدة ترتكز على تعظيم قدرات الدولة فى شتى القطاعات عبر مسارات متوازية؛ لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، حيث يُعد إحدى مفرداتها الرئيسية تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة، وهو واحد من أهم عناصر حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن مصر من  أوائل البلدان التى نجحت فى تصنيع اللقاحات محليًا، لتشق طريقها عاقدة العزم على أن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء، بواحدةٍ من كبرى المدن الدوائية بالشرق الأوسط وأفريقيا، لتحقيق الأمن الدوائي، وتمكين المواطنين من الحصول على علاجاتهم بجودة عالية، وأسعار مناسبة دونما أي ممارسات احتكارية، على نحو يُسهم أيضًا فى جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار فى هذا القطاع الاستراتيجي، ومن ثم زيادة قدراتنا الإنتاجية، وفتح آفاق واعدة لتوسيع القاعدة التصديرية خاصة بالشرق الأوسط وأفريقيا، فى ظل ما توفره الدولة من فرص تنموية، وبنية تحتية قوية باتت أكثر تحفيزًا للتوسعات الاستثمارية، وقد بلغ حجم الصادرات من الأدوية والمستلزمات الطبية 691 مليون دولار عام 2021 مقارنة بـ537 مليون دولار عام 2016، بزيادة قدرها  38.7%

وتابع أننا نجاحنا فى هذا المسار المحوري بنجاح آخر فى إتاحة دواء آمن وفعَّال، يُمثِّل تتويجًا لجهود غير مسبوقة لتوطين صناعة أثبتت جائحة مدى أهميتها، يوم أن أغلقت العديد من الدول أبوابها، وعانت دول أخرى من نقص الأدوية، واللقاحات يوم أن استطاعت مصر انتهاج التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، ودوران عجلة الإنتاج.

1f4f8a08-2fca-432d-8236-f59ecc1ad9d8
 

 

2ed2e346-05d6-461c-88d4-30d598945f39
 

 

3ab1594f-aaa8-4f91-b2d6-6d327e41264e
 

 

3d38c593-a3d5-418b-a4d5-2797be876dcc
 

 

3d70ceae-6072-4dd3-a852-f9cf4a9fdfc2
 

 

8e93bd80-0ec8-4968-950e-4aa3077f7c51
 

 

50a9f9a1-dcfe-489b-aa52-842636474a55
 

 

60fc60e5-1e4b-4921-84d2-67c0057ee29b
 

 

76b7f49d-b999-4aa2-95a8-16bf2a77ddde
 

 

99e05770-22e6-4358-9cf9-9fe4de692d29
 

 

172f8e00-a33c-4757-9573-1bd4af897cff
 

 

332a0bfa-e3a1-4626-951d-9f928d924c99
 

 

2737abf6-8208-4876-9d48-bc2b5137045f
 

 

5178acf8-fb2e-4064-8f28-67e1eb78ec3e
 

 

6141fe78-3c81-4d54-b5d3-840d001f37aa
 

 

8751bd53-9277-4f04-9ce3-b080d883325b
 

 

657514c4-8a16-4b45-a7af-29775ca2b920
 

 

2269922f-5aed-43b0-a7da-5c530619f8ea
 

 

22277073-7d3d-443b-8cda-af7018922b91
 

 

b556896f-8248-4dd9-a5fa-c728e002f86a
 

 

c16c5a8d-c7bf-4881-b77c-ad3b89595f18
 

 

cb1da9c2-8eb7-4926-9837-54d731c50221
 

 

d7d15f59-33a4-45f2-9b68-ef1a9d202fc7
 

 

dd6f4ae3-2bb2-4920-98f2-98cd38075801
 

 

e76cc555-706f-4dee-ac28-68446734f5fd
 

 

e10703e6-12a7-463b-b4e2-a66e97586d27
 

 

ee08af73-4c54-4196-8ce9-b206453fe577
 

 

f0e0cb4b-4b14-46e8-9f69-2074baf32edf
 

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا