صحة ورشاقة

رئيس هيئة الشراء الموحد: سيتم إنشاء مخازن إستراتيجية للدواء العام المقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الشراء الموحد: سيتم إنشاء مخازن إستراتيجية للدواء العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، خلال مؤتمر الدواء والرعاية الصحية فى الجمهورية الجديدة، عن أن الشركات المصرية وفرت جميع الأدوية فى مصر، ولا نواجه أى عجز فى المستلزمات الطبية، موضحا أنه تم تشكيل لجنة لتوطين صناعة الدواء فى مصر، مشيرا إلى أن اللجنة تعقد أسبوعيا، وهى الصورة الأوضح الرخصة الذهبية لمواجهة أى مشكلة لأن كل الجهات موجودة فى هذه اللجنة .

وقال، فى حوارنا مع الشركات يدعمونا طبيًا، ولكن آن الأوان لدعمنا اقتصاديًا، لان الدعم الاقتصادى مهم جدًا لزيادة التصدير، لأن مصانع مصر ستكون مهيأة للتصدير ونصدر لأفريقيا ولابد لو أردنا نصدر أن تكون شهادتنا مكتملة وأن تحصل على الاعتماد الدولى، مضيفًا أن التنافس شديد حاليًا فى مجال التصنيع، متابعًا أنه من 60 سنة كانت الشركات العالمية  تتنافس على إنشاء شركات فيها، لذلك الموضوع محتاج الى تكاتفنا جميعا وبإذن الله اللجنة ستعمل بكافة طاقتها وعمل خريطة لمصر باحتياجاتنا، وخصوصا فى قناة السويس والنقطة الثانية التى ستفرق فى صناعة الدواء فى مصر، وأن يكون لدينا مخازن للدواء فى مصر.

وأكد أن الرئيس السيسي كان قد أكد على توفير المخزون الإستراتيجى للأدوية وان يكون لدينا مخازن إستراتيجية للأدوية، لأن تكون مصر مركزًا للتوزيع لأن هذه المخازن يجب أن تكون على أعلى مستوى، وسد الاحتياجات المحلية، وأيضًا التصدير والتوزيع للخارج، موضحًا أن هذه المخازن ستتوافر العام المقبل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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