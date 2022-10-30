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مستشار الرئيس لشئون الصحة: أنتجنا جميع الأدوية واللقاحات خلال وباء كورونا

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القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، عن أن العالم عانى من مشاكل كبيرة خلال جائحة كورونا، ولم تعانِ مصر من أى أزمات فى الدواء والمستلزمات لأن التجربة المصرية كانت فريدة ورائدة في إدارة أزمة وباء كورونا والتي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن بعض الدول حدث لها عجز فى بعض الأدوية، ومصر قامت بتصديره لبعض الدول.

وأشار إلى أن مصر وفرت الأجهزة بالرعاية المركزة التنفسية بكل المحافظات، ويوجد لدينا مستشفى صدر فى كل محافظة، مشيرًا إلى انه تم توفير شبكات الأكسجين الطبي وتوفير احتياطي استراتيجي منه، وساعدت فى توفير آلاف الحالات المرضية سواء الناتجة عن إصابات كورونا أو الحالات الطبية العاجلة اليومية الناتجة عن أمراض أخرى، مشيرا الى أن مصر أنتجت جميع الأدوية لعلاج كورونا فى مصر حتى مضادات الفيروسات، مشيرًا إلى أنه لم نشهد في أي مرحلة من مراحل وموجات المرض المتلاحقة أي أزمة في الأدوية المستخدمة في علاج الحالات بل وساهمت هذه الشركات بما يكفله لنا قانون الملكية الفكرية في توفير بعض الأدوية الحديثة التي استخدمت في الحد من تداعيات المرض، بالإضافة لتوفير اللقاحات لمصر، ومن كل الأنواع وبكميات تغطي الفئات المستهدفة، حيث كانت وبكل صدق ملحمة حقيقية لم تتوفر لكثير من بلدان العالم قادها ودعمها ماليًا وسياسيًا الرئيس السيسي، مضيفًا أن مصر تسعى لإنتاج أدوية الأورام، من خلال مدينة الدواء، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على إنتاج المواد الخام، ونجحت فى إنتاج لقاحات كورونا محليا بالتكنولوجيا الحديثة

 

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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