شكرا لقرائتكم خبر عن معتقدات خاطئة تقوم بها فى طعامك.. أبرزها غسيل الدجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أن هناك العديد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول الطعام والنظام الغذائي التي تربينا عليها، ومع مرور السنين، يواصل العلم خرق المزيد منها، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقًا لموقع "brightside". غسل الدجاج النيهذه أسطورة قديمة و لا يزال الكثير يؤمنون بها ويمارسونها حتى يومنا هذا، ومع ذلك ، فإن مركز السيطرة على الأمراض يواصل تذكير الناس بأن غسل الدجاج النيء لن يؤدي إلا إلى نشر المزيد من البكتيريا من الدجاج إلى الأطعمة أو الأواني الأخرى، فقط عن طريق طهي الدجاج بشكل جيد سيتم قتل جميع الجراثيم والبكتيريا، ومن المهم أيضًا غسل يديك بعد العمل مع الدواجن واستخدام لوح تقطيع مختلف لأنواع أخرى من الطعام لتجنب انتقال التلوث. الكرفس يحرق السعرات الحرارية اعتقد الكثيرون أن بعض الأطعمة قليلة السعرات الحرارية، مما يعني أنه كلما تناولت المزيد منها زادت السعرات الحرارية التي تفقدها، ومع ذلك ، فإن هذا المفهوم بحد ذاته كذبة ، مما يعني أن الكرفس لا يحرق السعرات الحرارية. إنه بالفعل صحي لأنه يحتوي على الكثير من فيتامين سي والبوتاسيوم والألياف وبالطبع الماء.

تذكر أن أجسامنا تحتاج إلى سعرات حرارية لكي تعمل وتنتج الطاقة. ليس ذلك فحسب ، بل تحرق أجسامنا حوالي 10٪ من مدخولها اليومي من خلال الهضم والامتصاص. تناول الشوكولاتة يمكن أن يصيبك بحب الشبابلنبدأ بالقول إنه لا يوجد على الإطلاق أي دليل أو دراسات حول كيفية تسبب الشوكولاتة في ظهور حب الشباب، بالطبع ، ليس فقط حبوب الكاكاو الموجودة داخل الشوكولاتة ولكن أيضًا السكر ، فلا يوجد دليل ملموس لإثبات أن السكر يسبب حب الشباب، حتى إذا ظهرت بثرة بعد تناول الشوكولاتة ، فمن المحتمل أنها مصادفة وقد تسبب شيء ما في ظهورها، وبعض الأسباب المؤكدة لعلاج حب الشباب هي الأطعمة الغنية بالصوديوم ، والصودا الغازية ، ومؤخراً ، منتجات الألبان قليلة الدسم ومنتجات الألبان منزوعة الدسم. البيض البني أفضل من الأبيض السبب في وجود بيض مختلف الألوان يرجع إلى سلالات الدجاج المختلفة التي تضعه، و بصرف النظر عن البيض الأبيض والبني ، فإن بعض سلالات الدجاج ، مثل Araucana وLushi، تضع بيضًا أزرق أو أزرق مخضر، وأيضًا ، يمكن أن تلعب بيئة الدجاجة ونظامها الغذائي ومستوى الإجهاد دورًا في لون قشر البيض، و بغض النظر عن حجم ولون البيضة ، فجميعهم يتمتعون بنفس المستوى من التغذية.

وأكدت الدراسات التي قارنت البيض البني والأبيض لم تجد أي اختلافات في تكوينها أو جودتها، و ما يلعب دورًا في جودة البيضة هو البيئة التي تربى فيها الدجاجة. إذا كانوا أحرارًا في الركض والحصول على وقت تحت أشعة الشمس ، فمن المحتمل أن يكون بيضهم ألذ. شرب القهوة يمكن أن يوقف نمو عظام طفلك منذ عدة سنوات ، اعتقد الناس أن شرب القهوة من شأنه أن يقضي على الكالسيوم من الجسم ، وبالتالي يؤدي إلى هشاشة العظام، وتسببت هذه الإشاعة في الكثير من القلق بين الناس ، خاصة فيما يتعلق بأطفالهم الذين ما زالوا يكبرون، و يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الناس لا يبدأون في شرب القهوة بانتظام حتى بلوغهم سن الرشد وأواخر سنوات المراهقة، ومن المحتمل أن يكون نموهم قد وصل إلى أقصى إمكاناته بحلول تلك المرحلة ، لذلك لن توقفه القهوة بأي حال من الأحوال.

حتى لو تناول الأطفال القليل من رشفات القهوة هنا وهناك ، فلن يقف هذا في طريق نموهم أو طولهم . الجينات ، والصحة العامة، والنظام الغذائي الجيد هي العوامل الرئيسية التي تساهم في طول الطفل.