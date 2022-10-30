شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق لتحسين بكتيريا الأمعاء.. تناول الألياف والأطعمة المخمرة الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأمعاء موطن للعديد من الكائنات الدقيقة الحية مثل الفطريات والفيروسات، وهي معقدة وفريدة من نوعها مثل بصمات الأصابع، على الرغم من أن وجود الجراثيم في أمعائنا قد يبدو مهددًا، إلا أنها طبيعية تمامًا، تساعدنا الميكروبات على هضم الطعام وكذلك تساعدنا على استخلاص العناصر الغذائية من طعامنا، وفى السطور المقبلوةسنوضح كل ما تريد معرفته عن بكتيريا الأمعاء وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".





ما هى فوائد الجراثيم؟منع دخول البكتيريا الضارة إلى الجسم ،مساعدتنا على هضم الأطعمة التي يصعب تقطيعها من خلال التخمير، تخليق فيتامين ك، البيوتين، حمض الفوليك في القناة الهضمية، تساعد بعض بكتيريا الأمعاء على تقليل مستويات الأس الهيدروجيني في الأمعاء التي تساعد في مكافحة نمو البكتيريا الضارة مثل الأمونيا، تساعد في امتصاص العناصر الغذائية المختلفة مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم وغيرها، ومع ذلك ، فإن بعض بكتيريا الأمعاء يمكن أن تكون ضارة للأمعاء والجسم تمامًا.

ما هى أسباب نمو بكتيريا الأمعاء السيئة في أجسامنا؟سوء التغذية، الأكل غير الصحي أو غير المنتظم شيخوخة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية ضغط عصبي نمط الحياة غير الصحي (التدخين)

في حالة إصابة بكتيريا الأمعاء بالضرر، فقد تؤدي إلى ظهور أمراض مختلفة في الجسم مثل الاضطرابات التقرحية ومرض كرون وأمراض القلب المختلفة والتهاب المفاصل وسرطان القولون والسكري من النوع 2 والسمنة وما إلى ذلك، وقد تسبب أيضًا اضطرابات عقلية مثل مثل الاكتئاب والتوحد والقلق وما إلى ذلك.





كيف تقلل من نمو البكتيريا الضارة؟الأكل الصحي: لا شيء يؤثر على أمعائنا أكثر مما نأكله، إن اتباع نظام غذائي صحي متوازن لا يقلل فقط من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة ولكنه يساعد أيضًا في الحفاظ على علاقة مدنية بين المضيف وبكتيريا الأمعاء، يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بالفيتامينات والبروتينات والألياف والكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى في تحسين بكتيريا الأمعاء ، تساعدك بكتيريا الأمعاء على امتصاص العناصر الغذائية من جميع الأطعمة الغنية بالمغذيات.

تناول الأطعمة المخمرة والبروبيوتيك: الأطعمة المخمرة والبروبيوتيك تزود جسمك بمزيد من البكتيريا الصحية، تعزز هذه البروبيوتيك قدرة الأمعاء على امتصاص العناصر الغذائية، وقد أثبتت هذه الأطعمة أيضًا أنها أفضل في عملية الهضم وتعتبر جيدة جدًا للأمعاء، بالإضافة إلى ذلك ، تساعد هذه البكتيريا الصحية أيضًا في محاربة البكتيريا السيئة في الأمعاء.

ممارسة الرياضة: يساعد التمرين بانتظام أيضًا في الحفاظ على صحة الأمعاء والميكروبات، يمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة بانتظام إلى تعزيز نمو مجموعة متنوعة من بكتيريا الأمعاء، يمكن أن يساعد وجود مجموعة كبيرة ومتنوعة من بكتيريا الأمعاء الصحية في تحسين صحتك ، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

تناول الألياف: الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة والعديد من الفواكه والخضروات كلها غنية بالألياف، تساعد الألياف على تحسين عملية الهضم لدينا وتعزز أيضًا نمو البكتيريا الصحية المختلفة في أمعائنا، بعض الأطعمة الغنية بالألياف المتاحة بسهولة هي البروكلي والتفاح والبطيخ والقمح (الخبز) والشعير والفول والفواكه المجففة.