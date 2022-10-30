شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك عاوز يقول إيه من طريقة نومك.. على الظهر يقلل التجاعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل واحد لديه طريقة مختلفة في النوم، فمن يفضل النوم علي أحد الجانبين، أو الظهر أو البطن، ولكن طريقة منهم مفهوم يعني زيادة أو نقصان فرص إصابتك بالأمراض، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقا لموقع tips-and-tricks. -النوم على ظهركهل تنام على ظهرك؟ إذن أنت محظوظ، لأن هذا هو الوضع الأكثر صحة للنوم، لأنه مفيد لعمودك الفقري، كما أنه مفيد لبشرتك، ولن تتطور التجاعيد والبقع على وجهك بأسرع من أولئك الذين ينامون على جانبهم أو على بطونهم، فالنوم علي الظهر يعد من الأوضاع الجيدة للنساء لأنه يمنع تجاعيد الصدر وكذلك ترهل الثديين، العيب الوحيد هو أنه يفاقم الشخير. -النوم على جانبكهل تنام على جانبك؟ أنت بالتأكيد لست الوحيد، لأن هذا هو وضع النوم الأكثر شيوعًا، فعندما تنام على جانبك، يمكن أن تصاب بألم في ذراعيك وساقيك لأنك تستلقي باستمرار على جانب واحد، فالنوم على جانبك الأيمن غير مفيد أيضًا لعملية الهضم والحموضة المعوية، والنوم علي الجانب الأيسر يحسن الدورة الدموية ويقلل من الشخير. -النوم على معدتك أو بطنكلدينا أخبار سيئة لمن ينام على بطونهم، لأن هذا الوضع خطر، وستصاب بشكاوى في الرقبة ، حيث أن رأسك مقلوب تمامًا، ويعرضك لمشاكل في الظهر يشعرك بألم في العمود الفقري وهذا سيؤدي أيضًا إلى إلقائك وتدويرك أكثر، وبسبب هذا ، سيتعطل نومك أكثر.