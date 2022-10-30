شكرا لقرائتكم خبر عن من تقوية جهاز المناعة إلى تحسين البصر.. اعرف الفوائد الصحية لتناول الكزبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الكزبرة مصدر كبير للألياف الغذائية والمغنيسيوم والحديد، أطلق عليها اسم عشب عجيب ، الكزبرة عبارة عن حزمة من أحد عشر زيوتًا أساسية، ستة أنواع من الأحماض والكثير من المعادن والفيتامينات مع العديد من الخصائص المفيدة، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، وفى السطور القادمة سنوضح الفوائد الصحية لتناوله بحسب ما نشره موقع "food.ndtv".

السيطرة على ضغط الدم

يتحكم في ضغط الدم غالبًا ما يوصي الخبراء بسلطة الكزبرة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يتكون من أيونات الكالسيوم التي تتفاعل مع الكوليني (ناقل عصبي في الجهاز العصبي المركزي) لتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

جيد للمعدة توفر أوراق الكزبرة الراحة من مشاكل الجهاز الهضمي والغثيان، يوجهون الجهاز الهضمي لإنتاج المزيد من الإنزيمات والعصائر الهضمية من أجل منع المعدة المضطربة. كما أنها مصدر جيد للألياف يحسن البصرتعتبر حدة البصر من الفوائد الصحية العديدة للكزبرة، تساعد المكونات الموجودة في الكزبرة (الفوسفور وفيتامين أ وفيتامين ج ومضادات الأكسدة) في الوقاية من اضطرابات الرؤية وتقليل الضغط الواقع على العين، واحدة من جودته السحرية أنه يساعد في عكس الآثار التنكسية للرؤية لدى المرضى المسنين بسبب وجود ب-كاروتين. كما أنه يساعد في الوقاية من الالتهابات مثل التهاب الملتحمة ويستخدم في صنع العديد من الأدوية المتعلقة بالعين. يحسن صحة الفمهل تعلم أنه قبل ظهور معجون الأسنان كان الناس يمضغون بذور الكزبرة للتخلص من رائحة الفم الكريهة؟ الكزبرة هي أحد المكونات التي تستخدم في معاجين الأسنان المطهرة والزيوت الأساسية لأنها تحتوي على عنصر يسمى Citronelol، والذي يعمل كمطهر ممتاز، تشمل الفوائد الأخرى التي توفرها المكونات الأخرى تأثيرات الشفاء ، والتي تمنع القرحة والجروح في الفم من التفاقم. يعزز صحة العظامينصح باستخدام الكزبرة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل هشاشة العظام ، يجب على الأشخاص الذين يرغبون في التركيز على صحة عظامهم تضمين الكزبرة في وجباتهم الغذائية اليومية لأنها تحتوي على الكالسيوم إلى جانب المعادن الأخرى (الموجودة على وجه التحديد في الجزء الأوسط من الأوراق) ، والتي تساعد في إعادة نمو العظام وقوة تحملها والوقاية من تدهور العظام. مصدر جيد لمضادات الأكسدةالكزبرة لها خصائص مضادة للأكسدة، وجود مادة الكيرسيتين (مضادات الأكسدة) وفيتامين ج والحديد يقوي جهاز المناعة في الجسم، وفقًا لدراسة لبيولوجيا الأعصاب الجزيئية ، ساعدت الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الكزبرة في استهداف مسارات الالتهاب والوقاية من الأمراض التنكسية العصبية. وبالتالي ، قد يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر والسرطان والجدري والسكري .