شكرا لقرائتكم خبر عن فى شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدى.. نظامك الغذائى الأمثل خلال مرحلة العلاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعد شهر أكتوبر هو شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدي، ولذا يقدم ”الخليج 365” أبرز وأهم النصائح الغذائية التي تحتاجتها المريضة خلال مرحلة العلاج، والتي تساهم بشل كبير في زيادة فرص الشفاء، وذلك وفقا لموقعي "CLEVELANDCLINIC"، و"HEALTHLINE".
التغذية الجيدة خلال مرحلة علاج النساء المصابة بسرطان الثدي تعد من أهم النصائح التي تعمل علي تقليل الأثار الجانبية للعلاج الكيماوي والإشعاعي، ولذا يجب عليهن اتباع التالي:
يعد من أهم النصائح الغذائية التي يجب علي مريضة سرطن الثدي الإكثار منها خلال مرحلة العلاج، فتناوله يقوي الجسم، ويمده بالنشاط والحيوية، وأيضًا يجعله أكثر نشاط وحيوية.
وحث التقرير علي تناول الأطعمة الباردة وقليلة الدسم في حالة الإصابة بالغثيان لمصاحب للعلاج، وأيضًا تناول الألياف، والإكثار من السوائل إذا كانت مريضة السرطان تعاني من الإمساك الناتج عن العلاج.