شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة غنية بالماغنيسيوم لصحة قلبك.. منها الشيكولاتة الداكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية الأساسية لا يفيد القلب فقط، ولكنه طريقة رائعة للوقاية من الأمراض أو ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول الذي يمكن أن يتعارض مع صحتك العامة، والمغنيسيوم هو أحد أهم العناصر الغذائية للحفاظ على صحة قلبك، إنه معدن أساسي نظرًا لمشاركته في أكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي في جسمك، فى هذا التقرير نتعرف على 7 أطعمة غنية بالماغنيسيوم لصحة قلبك، بحسب موقع "Health".

فوائد الماغنيسيوم لصحة القلبوجدت العديد من الدراسات أن الماغنيسيوم يساهم في العمليات الكيميائية الحيوية في عضلة القلب التي تولد نبضات قلبك.

ووجدت دراسة حالة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) أن الماغنيسيوم يلعب دورًا مهمًا في صحة القلب والأوعية الدموية.



ووجدت أيضًا أن نقص المغنيسيوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل اعتلال عضلة القلب وعدم انتظام ضربات القلب وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.



ويُعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الشائعة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يجب أن يكون هذا سببًا كافيًا لك لإضافة الماغنيسيوم إلى نظامك الغذائي إذا كنت لا تريد أن يعاني قلبك.

7 أطعمة غنية بالماغنيسيوم لقلبك

فيما يلي قائمة بمصادر الطعام الغنية بالمغنيسيوم التي يمكنها تقوية عضلات القلب والحفاظ على أمراض القلب والأوعية الدموية.

1. الشيكولاتة الداكنةالشيكولاتة الداكنة غنية بالعديد من العناصر الغذائية ، بما في ذلك الماغنيسيوم. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد والنحاس والمنجنيز، وفقًا للدراسة المنشورة في Nutrients.

كما أنه مفيد لقلبك لاحتوائه على مركبات الفلافانول وفقًا للدراسة التي أجريت في Frontiers in Immunology ، فإن الفلافانول هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحافظ على مستويات الكوليسترول الضار (LDL) تحت السيطرة ، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



2. المكسراتيمكن أن تكون المكسرات الصحية والمغذية إضافة رائعة لنظامك الغذائي الصحي للقلب بسبب خصائصها المضادة للالتهابات ، يمكن أن تكون المكسرات مفيدة للغاية لصحتك ليس ذلك فحسب ، بل تساعد المكسرات أيضًا في تحسين مستويات السكر في الدم والكوليسترول لذلك ، تناول حفنة من هذه المكسرات للحفاظ على قلبك آمنًا وصحيًا. 3. البذورتعتبر بذور الشيا والكتان واليقطين من أفضل مصادر الماغنيسيوم في نظامك الغذائي. وفقًا لبيانات المعاهد الوطنية للصحة، تحتوي البذور أيضًا على نسبة عالية من الحديد والدهون غير المشبعة وأحماض أوميجا 3 الدهنية. 4. الأسماك الدهنيةيعتبر سمك السلمون والماكريل من أفضل مصادر الماغنيسيوم التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي. تحتوي الأسماك الدهنية على معظم أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهو أمر لا يصدق لصحة قلبك. 5. الموزالموز مصدر جيد للبوتاسيوم هل تعلم أن البوتاسيوم يقلل أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للماغنيسيوم والبوتاسيوم ، ويمكن أن يكون إضافة جيدة لنظامك الغذائي إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة قلبك تحت السيطرة. 6. الخضراوات الورقيةمليئة بالماغنيسيوم، يجب أن تكون الخضروات الورقية بالتأكيد جزءًا من نظامك الغذائي يعد الكرنب واللفت والسبانخ من أفضل مصادر الماغنيسيوم التي يمكنك تناولها. 7. الحبوب الكاملةفهي لا تحتوي على الماغنيسيوم فحسب، بل تحتوي الحبوب الكاملة أيضًا على ألياف غذائية مفيدة لصحة قلبك. يحسن مستويات الكوليسترول في الدم ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والعديد من الأمراض الأخرى.