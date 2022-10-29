شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للعناية بالطفل حديث الولادة.. منها تجنب إعطائه حليب البقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المولود الجديد يتطلب الكثير من الحب والرعاية ويعتمد فقط على والديه في ذلك، وهناك أشياء يجب أن تتعلمها الأم عن التعامل مع طفلها الصغير، في هذا التقرير نتعرف على نصائح للعناية بالطفل حديث الولادة، بحسب موقع "Health".

نصائح للعناية بالمولود الجديد 1. تجنب إطعامهم حليب البقريجب تغذية المولود الجديد من حليب الأم لمدة 12 شهرًا على الأقل وفقًا لإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن تغذية طفلك حديث الولادة بحليب البقر قد يعرضه أو تعرضها لخطر النزيف المعوي.

أيضًا ، يحتوي حليب البقر على الكثير من البروتينات والمعادن بحيث يتعذر على جسم طفلك التعامل معها ولايحتوي على النوع الصحيح من العناصر الغذائية اللازمة لنمو الطفل.



2. عدم الاستحمام قبل سقوط الحبل السريقد يكون من الصعب معرفة كيفية تحميم طفلك حديث الولادة، ولكن تم تحديد موعد الاستحمام بوضوح من قبل العديد من الأطباء لا ينبغي إعطاء الطفل حمامه الأول إلا بعد سقوط الحبل السري من زر بطنه وتعافي المنطقة تمامًا وإلا فقد يكون هناك خطر الإصابة بالعدوى.3. لا تعطي الماء قبل 6 أشهروفقًا لإرشادات اليونيسف لتنمية الطفل، خلال الأشهر الستة الأولى، لا يحتاج الطفل إلى الماء حيث يتم توفير المتطلبات الغذائية للمياه عن طريق لبن الأم وحده كما أن جهازهم الهضمي ليس بهذه القوة لمعالجة هذا القدر من السوائل. 4. لا تعطي الطعام الصلب قبل 6 أشهرتقول إرشادات اليونيسف إن إدخال أطعمة أو سوائل غير لبن الأم لطفلك قبل أن يبلغ من العمر 6 أشهر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالأمراض، مثل الإسهال ، الذي يمكن أن يجعله ضعيفًا ونحيفًا ، بل وقد يهدد حياته. قد يقل معدل الرضاعة لطفلك أيضًا، لذلك قد تنخفض كمية الحليب، وهو طعامه الأكثر أهمية.

حليب الأم هو الغذاء الأكثر أمانًا وصحة خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة لجميع الأطفال في كل مكان.