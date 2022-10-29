شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تصدر أول قائمة لـ19 نوعا من الفطريات القاتلة المسببة للأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صنفت منظمة الصحة العالمية 19 نوعًا من الفطريات "مسببات الأمراض ذات الأولوية" فى القائمة الأولى من نوعها، وأنها عادة ما تصيب مسببات الأمراض الأشخاص المصابين بالفعل بمرض شديد، حيث زادت الالتهابات الفطرية خلال جائحة كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد لها، يمكن أن تكون مسببات الأمراض مميتة للأشخاص الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن العدوى الفطرية تقتل 1.7 مليون شخص سنويًا.

ونشرت منظمة الصحة العالمي " WHO" قائمة بأكثر من 19 نوعًا من الفطريات التى تشكل تهديدًا للصحة العامة، وحددت وكالة الصحة العالمية 19 من مسببات الأمراض ذات الأولوية التى تنمو وتصبح مقاومة للعلاجات، بما فى ذلك الخمائر والعفن.

وأكدت الصحة العالمية أن الالتهابات الفطرية مسؤولة عن ما يقرب من 1.7 مليون حالة وفاة، وأكثر من 150 مليون إصابة شديدة فى جميع أنحاء العالم كل عام، ولكن العدوى - التي انتشرت فى المستشفيات ويمكن أن تكون قاتلة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة - أصبحت أكثر انتشارًا خلال وباء كورونا.

وأضافت المنظمة، تفترس مسببات الأمراض الأشخاص الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة، بما فى ذلك أولئك الذين يحاربون كورونا، ويمكن أن تؤدى علاجات كورونا، بما في ذلك الستيرويدات، إلى إضعاف دفاعات الجسم ضد الفطريات.

وتنشر منظمة الصحة العالمية قائمة مماثلة للبكتيريا الأكثر تهديدًا واستشهدت بنقص عام في الاستثمار في دراسة الفطريات الخطرة كسبب لتجميع قائمة مسببات الأمراض الفطرية.

قالت منظمة الصحة العالمية، إن مسببات الأمراض الفطرية لا تزال تشكل تهديدًا رئيسيًا للصحة العامة، ومع ذلك يتم إنفاق القليل جدًا من الموارد على تطوير أدوية فعالة مضادة للفطريات، لقد أدى النقص التاريخي فى الأبحاث المتعلقة بمسببات الأمراض الفطرية إلى ترك فجوات فى المعرفة حول التشخيص والعلاجات القابلة للتطبيق.

وأوضحت الصحة أن الالتهابات الفطرية مسؤولة عن ما يقرب من 1.7 مليون حالة وفاة وأكثر من 150 مليون إصابة شديدة في جميع أنحاء العالم كل عام.

ولكن العدوى - التي انتشرت في المستشفيات ويمكن أن تكون قاتلة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة - أصبحت أكثر انتشارًا خلال الوباء، لقد أدى النقص التاريخي فى الأبحاث المتعلقة بمسببات الأمراض الفطرية إلى ترك فجوات في المعرفة حول التشخيص والعلاجات القابلة للتطبيق.

وحددت وكالة الصحة العالمية 19 من مسببات الأمراض ذات الأولوية التي تنمو وتصبح مقاومة للعلاجات، بما في ذلك الخمائر والعفن، تم تضمين 4 أنواع من الفطريات في مجموعة الأولوية الحرجة: Aspergillus fumigatus و Candida albicans و Cryptococcus neoformans و Candida Auris

وتمثل الفطريات المختلفة المدرجة في القائمة "مسببات الأمراض ذات الأولوية" بما في ذلك الخمائر والعفن التي توجد عادة فى البيئة وفى أجسامنا.

من جانبها قالت الدكتورة حنان بلخي، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مقاومة مضادات الميكروبات" AMR " نشأ من خلال جائحة مقاومة البكتيريا لمضادات الميكروبات، تتزايد العدوى الفطرية، وأصبحت أكثر مقاومة للعلاجات، لتصبح مصدر قلق للصحة العامة في جميع أنحاء العالم."

ونصحت هيئة الصحة الحكومات بتعزيز أنظمتها لرصد الفطريات الخطرة والاستجابة للأنواع الــ 19 المدرجة في القائمة.

وقال الدكتور هايلييسوس جيتاهون، مدير إدارة التنسيق العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات، بمنظمة الصحة العالمية، نشجع البلدان على اتباع نهج تدريجي، بدءًا من تعزيز مختبرات الأمراض الفطرية وقدرات المراقبة، وضمان الوصول العادل إلى العلاجات والتشخيصات عالية الجودة الحالية، على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه كلما ارتفعت حرارة الطقس تتكيف الفطريات باستمرار بطرق تجعلها أكثر مهارة في إصابة البشر، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأضاف، أن تغير درجة الحرارة العالمي سمات الفطريات وبيئتها ومضيفها، مما يزيد من احتمال ظهور أنواع جديدة من الفطريات، موضحا، إن معظم الأشخاص الذين يعانون من التهابات فطرية شديدة يعانون بالفعل من مرض شديد، كما تفجرت العدوى بسبب هذه العوامل الممرضة الانتهازية الخطيرة خلال جائحة كورونا، قسمت الهيئة الصحية 19 نوعا من الفطريات على 3 مجموعات ذات أولوية مرتبة من الأعلى إلى الأدنى.

قال الدكتور نيل ستون، استشاري الأمراض المعدية والأحياء الدقيقة في مستشفيات جامعة كوليدج لندن: "أخيرًا، أثير خطر العدوى الفطرية كقضية ذات أولوية طال انتظارها".

لطالما كانت الالتهابات الفطرية تشكل تهديدًا ولكن تاريخيا تم إهمالها بشكل صارخ عندما يتعلق الأمر بالوعي العام وتمويل البحوث السريرية، ونتيجة لذلك، يظل تشخيص الأمراض الفطرية وعلاجها بعيدًا عن الأمراض البكتيرية.

تم تضمين أربعة أنواع من الفطريات في مجموعة الأولوية الحرجة: Aspergillus fumigatus و Candida albicans و Cryptococcus neoformans و Candida Auris. ، كما تنتج الرشاشيات جراثيم تنتشر في الهواء ويمكن أن تهدد صحة الرئة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وتوجد المبيضات البيضاء بشكل شائع فى القناة الهضمية ولكنها قد تسبب التهابات غازية في الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، يمكن أن يسبب مرضًا شبيهًا بالربو أو تليفًا رئويًا أو ورمًا غير سرطاني، يمكن أن تسبب المكورات الخفية المستخفية التهابات دماغية مميتة، على الصعيد العالمي، فهو سبب رئيسي للمرض لدى مرضى فيروس نقص المناعة البشرية " الإيدز"، ويقتل ما لا يقل عن 180 ألف شخص سنويًا.

وقال، إن المبيضات أوريس (C. Auris) ، التي تنمو على الخميرة، تؤدي إلى التهابات شديدة ومميتة في بعض الأحيان، يمكن أن يصل معدل وفيات جيم أوريس، الذي ينتشر بسرعة في أماكن الرعاية الصحية، إلى 60 %.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن حالات الإصابة في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 700 فى عام 2020 من 10 حالات فى 2015 ، موضحة أن هناك 4 فئات فقط من الأدوية المضادة للفطريات المتاحة وهناك عدد قليل جدًا من الأدوية قيد التطوير، أشاد المجتمع العلمي بتقرير منظمة الصحة العالمية، ووصفه بأنه خطوة إيجابية نحو ابتكار وسائل جديدة لعلاج الالتهابات الفطرية المقاومة للعلاج.

وقال البروفيسور جون كوهين، خبير الأمراض المعدية في كلية الطب في برايتون وساسكس في المملكة المتحدة، إن المشاكل المرتبطة بالبكتيريا، خاصة مقاومة المضادات الحيوية، أصبحت معروفة جيدًا، وبالطبع استحوذت الفيروسات مثل كورونا على اهتمام عام كبير، تلقت العدوى الخطيرة التي تسببها الفطريات اهتمامًا أقل بكثير.

وأضاف، "أنها أقل شيوعًا من أنواع العدوى الأخرى ولكنها يمكن أن تسبب مرضًا خطيرًا للغاية أو تؤدي إلى الوفاة، وغالبًا ما تكون خيارات العلاج أقل بكثير".