شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب تناول مكملات فيتامين د في الصباح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ومهم لصحة العظام، كما أنه ضروري للحفاظ على نظام مناعة قوي ويقلل أيضًا من الاكتئاب، ووفقًا لخبراء الصحة، فإن الوقت من اليوم الذى تتناول فيه مكملات فيتامين د مهم أيضًا، حيث أكد الخبراء أن الصباح هو أفضل وقت لتناول هذا الفيتامين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وقال الخبراء إن تناول مكملات فيتامين د فى الصباح هو أفضل توقيت، هذا لأننا إذا حصلنا على فيتامين د بشكل طبيعي من الشمس، فإننا نصنعه خلال النهار، لذا من الأفضل تناوله في الصباح.

والمصدر الرئيسي لفيتامين د هو الشمس تم ربط نقص فيتامين (د) بنقص الطاقة والإرهاق، لذلك من الطبيعي أن يؤدي الحصول على جرعتك اليومية من خلال التعرض الطبيعي للشمس إلى زيادة مستويات الطاقة. ضوء الشمس مهم جدا نحصل على معظم فيتامين د من التعرض لأشعة الشمس في الصيف ، يكفي التعرض البسيط للذراعين والساقين مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 15-20 دقيقة.

أفضل وقت للتعرض للشمس للحصول على الحد الأقصى من فيتامين (د) هو ما بين الساعة 10 صباحًا إلى 3 مساءً في منتصف النهار ، تكون الشمس في أعلى نقطة لها وقد يكون الجسم قادرًا على تصنيع فيتامين (د) بكفاءة أكبر في وقت أقل.

مصادر فيتامين د الغذائية

في فصل الشتاء ، خاصةً إذا كنت تعيش في أماكن لا يتوفر فيها ضوء الشمس الكافي، يمكنك الحصول على فيتامين د من خلال الأطعمة مثل:

- سمك السلمون

- لحم أحمر

- صفار البيض

- كبد

- الأطعمة المدعمة لا تسرف فى تناول فيتامين د تناول الكثير من فيتامين د يمكن أن يكون له تأثير سلبي على جسمك ويمكن أن يؤدي إلى تراكم الكالسيوم الذي يمكن أن يضعف العظام ويضر القلب وكذلك الكلى.

هذا ينطبق على البالغين، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عامًا.

يجب ألا يتجاوز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و 10 سنوات أكثر من 50 ميكروجرامًا مع الرضع أقل من 12 عامًا ولا يتجاوز حجمهم 25 ميكروجرامًا ".

بينما يمكن لأي شخص أن يصاب بنقص فيتامين (د) ، فإن بعض الناس أكثر عرضة من غيرهم نقص فيتامين (د) له تأثير أكبر على النساء بعد انقطاع الطمث، مقارنة بالرجال.

الأشخاص الذين يعانون من السمنة والذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا قد يكون لديهم أيضًا مستويات أقل من فيتامين (د) بسبب نظامهم الغذائي أو التعرض القليل لأشعة الشمس أو عوامل أخرى.