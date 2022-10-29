شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك رابط بين مضادات التعرق وسرطان الثدي؟ علماء يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مزيل العرق من الأساسيات في يومنا، فهو يساعد على التخلص من رائحة العرق الكريهة، ولكن في السنوات الأخيرة، كان هناك قدر كبير من النقاش حول مزيلات العرق ومضادات التعرق وعلاقتها بسرطان الثدي .

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic فإن جزءا من سبب ظهور هذه النظرية هو أن الأطباء اعتادوا على إخبار المرضى أنهم لا يستطيعون استخدام مضادات التعرق المحتوية على الألمنيوم أثناء الإشعاع، لأن هناك مخاوف من أن الألمنيوم قد يزيد من تهيج الجلد الذي يمكن أن ينجم عن علاج السرطان بالإشعاع".





ما العلاقة بين مزيلات العرق ومضادات التعرق وسرطان الثدي؟

مهما كان الوقت الذي قد نقضيه في التفكير في مزيلات العرق ومضادات التعرق ، نأمل أن تحل مشاكل العرق والرائحة الجسدية دون القلق بشأن مكوناتها التي قد تكون ضارة وقربها من الثدي.

لهذا السبب ، بحث العلماء ودرسوا العلاقة المحتملة بين مزيلات العرق ومضادات التعرق لسرطان الثدي ووجدوا أنه لا توجد علاقة بين هذه المنتجات وسرطان الثدي. بالإضافة إلى ذلك ، لم تجد الدراسات أي زيادة في الآثار الجانبية للجلد مع استخدام مزيلات العرق أثناء إشعاع الثدي.

لم يتم اكتشاف أي دليل علمي يربط استخدام مزيلات العرق ومضادات التعرق بتطور سرطان الثدي.





هل توجد أي مكونات في مزيلات العرق مرتبطة بالسرطان؟

الألومنيوم هو المكون الرئيسي الموجود في مزيلات العرق ومضادات التعرق التي تسمح للمنتجات بأداء وظيفتها، و يعمل مركب الألمنيوم النشط على سد كل قناة عرق في إبطك حتى لا يصل العرق إلى سطح بشرتك ويترك لك علامات عرق محرجة تلطخ ملابسك.

قد يعتقد البعض أنه نظرًا لأن الألمنيوم يتم وضعه يوميًا ويتم امتصاصه في الجلد بالقرب من الثديين ، فإنه يمكن أن يكون له تأثيرات شبيهة بالإستروجين وعلى الرغم من أن الإستروجين يمكن أن يعزز تطور ونمو بعض خلايا سرطان الثدي ، فلا شيء أظهر باستمرار أن الألمنيوم الموجود في مزيل العرق ينتج عنه تأثيرات شبيهة بالإستروجين أو يسبب سرطان الثدي."

تحتوي معظم مزيلات العرق ومضادات التعرق أيضًا على سموم كيميائية قد تثير قلق المستهلك ، مثل:

-بارابين يمكن لهذه المواد الحافظة ، الموجودة في العديد من منتجات العناية الشخصية ، محاكاة هرمون الاستروجين وتعطيل إنتاج الهرمونات الطبيعية في الجسم، ومع ذلك، لا يوجد دليل قاطع على أن هذا المكون يمكن أن يسبب سرطان الثدي بشكل مباشر.

-تريكلوسان، التريكلوسان مبيد حشري موجود في العديد من المنتجات المنزلية مثل الصابون المضاد للبكتيريا ومعاجين الأسنان والمكياج وغيرها ، والذي يهدف إلى منع نمو البكتيريا.

-الفثالات لقد توصل البحث إلى نتائج غير حاسمة مع هذه الملدنات الموجودة في العديد من الأدوات المنزلية ،واليوم تمت إزالة معظم المنتجات الضارة المحتوية على الفثالات من الأرفف من أجل سلامة المستهلك.

-البروبيلين غليكول، الأكثر شيوعًا لاستخدامه في مضاد التجمد ، لم يربط أي بحث بين هذا المكون وتطور السرطان، في الواقع اعتبرت المنظمات العالمية أنه آمن للاستخدام في الأطعمة والأدوية ومستحضرات التجميل اليومية.