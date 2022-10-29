أعراض الكوليرا الشديدة قد تؤدي إلى الموت.. أسبابها وطرق علاجها

بيروت - نادين محمد - الكوليرا مرض معد يسبب الإسهال المائي الحاد، والذي يمكن أن يؤدي إلى الجفاف وحتى الموت إذا لم يتم علاجه ويصاب الكثيرون بالكوليرا بسبب تناول الأطعمة والمياه الملوثة ببكتيريا تسمى ضمة الكوليرا، ويعد هذا المرض أكثر شيوعًا في الأماكن التي تعاني من سوء الصرف الصحي والازدحام والحرب والمجاعة. إليك كل ما لا تعرفينه عن الكوليرا في حمايتك وحماية أسرتك.

وفقًا لموقع هيلث لاين عادة ما توجد بكتيريا ضمة الكوليرا، وهي البكتيريا المسببة للكوليرا، في الطعام أو الماء الملوث ببراز شخص مصاب بالعدوى.

تشمل المصادر الشائعة ما يلي:

- المياه الملوثة الأطعمة والمشروبات التي يبيعها الباعة الجائلون.

- زراعة الخضروات بمياه تحتوي على فضلات بشرية، الأسماك والمأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا التي يتم صيدها في المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي، فعندما يتناول الشخص الطعام أو الماء الملوث، تفرز البكتيريا سمًا في الأمعاء ينتج عنه إسهال شديد.

أعراض الكوليرا

يمكن أن تبدأ أعراض الكوليرا بمجرد بضع ساعات أو حتى خمسة أيام بعد الإصابة وفي كثير من الأحيان، تكون الأعراض خفيفة لكن في بعض الأحيان تكون شديدة.

يعاني معظم المصابين بالإسهال المائي الحاد المصحوب بالقيء، والذي يمكن أن يؤدي سريعًا إلى الجفاف.

على الرغم من أن العديد من الأشخاص المصابين قد تظهر عليهم أعراض طفيفة، أو قد لا تظهر عليهم أية أعراض، إلا أنه لا يزال بإمكانهم المساهمة في انتشار العدوى.

تتضمن العلامات الأخرى ما يلي:

سرعة دقات القلب، فقدان مرونة الجلد الأغشية المخاطية الجافة، بما في ذلك داخل الفم والحلق والأنف والجفون، انخفاض ضغط دم، العطش، تشنجات العضلات.. إذا لم يتم العلاج الفوري، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الصدمة والموت في غضون ساعات.

الوقاية من الكوليرا

-يوجد لقاح ضد الكوليرا لدى كل من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية. يمكنك حماية نفسك وعائلتك باستخدام المياه التي تم غليها فقط أو المياه التي تم تطهيرها كيميائيًا أو المياه المعبأة في زجاجات، ولتطهير المياه الخاصة بك، قومي بغليها لمدة دقيقة واحدة أو 3 دقائق أو بترشيحها واستخدام مطهر كيميائي تجاري.

-يجب التأكد من استخدام المياه المعبأة أو المغلية أو المطهرة كيميائي لأغراض الشرب.

-تحضير الطعام أو المشروبات وصنع الثلج تفريش أسنانك.

- غسل الوجه واليدين، غسل الأطباق والأواني التي نستخدمها لتناول الطعام أو تحضيره، وغسل الفواكه والخضروات.

- يجب أيضًا تجنب الأطعمة النيئة، مثل منتجات الألبان غير المبستر، اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا أو المحار، الأسماك التي يتم اصطيادها في الشعاب الاستوائية، والتي قد تكون ملوثة.

علاج الكوليرا

يمكن علاج الكوليرا بشكل كبير، ولكن نظرًا لأن الجفاف يمكن أن يحدث بسرعة، فمن المهم الحصول على علاج الكوليرا على الفور ويعد الترطيب هو العلاج الأساسي للكوليرا.

اعتمادًا على مدى شدة الإسهال، سيتألف العلاج من محاليل فموية أو وريدية لتعويض السوائل المفقودة.

المضادات الحيوية التي تقتل البكتيريا ليست جزءًا من العلاج الطارئ للحالات الخفيفة.

لكنها يمكن أن تقلل من مدة الإسهال إلى النصف وتقلل أيضًا من إفراز البكتيريا، مما يساعد على منع انتشار المرض.

المصدر : موقع tuasaude

ملاحظة من "الجميلة" : يجب الرجوع إلى الطبيب عند ظهور أعراض المرض .

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