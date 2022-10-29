شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب ألم والتهاب فروة الرأس وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى البعض من ألم شديد في فروة الرأس، قد يكون ذلك ناتجا عن التهاب الجلد وفروة الرأس والتهابات بصيلات الشعر وكذلك الصدفية، وتشمل الأسباب الأخرى لألم أو وجع فروة الرأس حروق الشمس، والصداع، ووصلات الشعر، بالإضافة إلى بعض الآلام أو حالات الالتهاب.

وحسب ما ذكره موقع verywellhealth بالإضافة إلى التهاب فروة الرأس، يمكن أن تؤدي بعض هذه الحالات أيضًا إلى أعراض أخرى، مثل حكة فروة الرأس وتساقط الشعر وتهيج الجلد وجفاف الجلد والنتوءات الحمراء.





أسباب التهاب فروة الرأس -التهاب الجلديصف التهاب الجلد تهيج الجلد والطفح الجلدي، ويمكن أن يحدث بسبب الجينات، وفرط نشاط جهاز المناعة، والالتهابات، والحساسية، والمواد المهيجة، ويمكن أن يسبب جفاف الجلد والاحمرار والحكة في المنطقة المصابة، بما في ذلك فروة الرأس والأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية أخرى هم أكثر عرضة للإصابة بحساسية فروة الرأس والألم.

سيحدد نوع التهاب الجلد الذي يؤثر على فروة رأسك مسار العلاج الأكثر فعالية على سبيل المثال، إذا كان التهاب جلد فروة رأسك ناتجًا عن مادة مهيجة أو مسببة للحساسية، فيمكنك تجنب ملامسة المنتجات التي تسبب التهيج ومن المحتمل أن تختفي.

في حالات أخرى ، مثل التهاب الجلد الدهني ، قد يشمل العلاج دون وصفة طبية (OTC) أو الشامبو الذي يحتوي على مكونات مثل:

-قطران الفحم: هذه المادة مشتقة من الفحم الحجري يمكن استخدام الشامبو الذي يحتوي على قطران الفحم لعلاج التهاب الجلد الدهني مرتين في الأسبوع، ومع ذلك، فإن قطران الفحم ينطوي على خطر الإصابة بالتهاب الجلد التماسي - تهيج الجلد من التلامس المباشر مع مسببات الحساسية أو المهيجات لذا يجب استخدامه بحذر. -كبريتيد السيلينيوم:كبريتيد السيلينيوم عامل مضاد للعدوى يخفف من حكة الجلد المتقشر على فروة الرأس، يستخدم الشامبو الذي يحتوي على هذا المكون لعلاج التهاب الجلد الدهني وحالات فروة الرأس المختلفة التي يمكن أن تسبب الألم أو الرقة. -كبريتيد السيلينيوم:كبريتيد السيلينيوم عامل مضاد للعدوى يخفف من حكة الجلد المتقشر على فروة الرأس، يستخدم الشامبو الذي يحتوي على هذا المكون لعلاج التهاب الجلد الدهني وحالات فروة الرأس المختلفة التي يمكن أن تسبب الألم أو الرقة.

-زيت شجرة الشاي، يأتي زيت شجرة الشاي من شجرة الميلاليوكا الأصلية في أستراليا. يمكن استخدام شامبو زيت شجرة الشاي يوميًا.

-بيريثيون الزنك:بيريثيون الزنك هو مركب له خصائص مضادة للجراثيم ، ومضادة للفطريات ، ومضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في علاج التهاب الجلد على فروة الرأس.

-مضادات الفطريات الموضعية: الشامبو الذي يحتوي على الكيتوكونازول أو سيكلوبيروكس له خصائص مضادة للفطريات ومضادة للالتهابات ويمكن استخدامه عندما يكون التهاب الجلد بفروة الرأس ناتجًا عن فطريات.





-الالتهاباتتحدث العدوى عندما يدخل العامل الممرض إلى الجسم ويسبب المرض، و يمكن أن يكون سببها فيروسات أو فطريات أو طفيليات أو بكتيريا.

يمكن أن تؤثر بعض أنواع العدوى على فروة الرأس وتتسبب في ألم وحساسية فروة الرأس. على سبيل المثال ، يمكن أن يسبب التهاب الجريبات ، والتهاب الدمامل ، والدمامل ، تهيجًا ووجعًا في فروة الرأس.





التهاب الجريبات:هو عدوى تصيب بصيلات الشعر ، بينما يمكن أن يؤثر الدمل على بصيلات الشعر والغدد التي تفتح في بصيلات الشعر ، وتطلق مواد دهنية وشمعية لتليين الشعر، و يحدث داء الجُرْمَة عندما تتشكل الدمامل (نتوءات مؤلمة مليئة بالصديد) وتتجمع معًا تحت الجلد بسبب الإصابة.



-الكورتيكوستيرويدات الموضعية : يمكن أن تكون بعض أنواع الشامبو الطبية والأدوية الموضعية الأخرى مفيدة في علاج صدفية فروة الرأس. تشمل المكونات التي أثبتت فعاليتها حمض الساليسيليك والكلوبيتاسول ، وهي الكورتيكوستيرويدات الموضعية على شكل مستحضرات ، وكريمات ، ومواد هلامية ، ورغوة ، وبخاخات ، وزيوت. -العلاج بالضوء :يستخدم العلاج بالضوء الأشعة فوق البنفسجية لإبطاء نمو خلايا الجلد. -العلاج المناعي :قد تساعد الأدوية المثبطة للمناعة في مواجهة فرط نشاط الجهاز المناعي في الصدفية. يمكن أن يساعد هذا النوع من العلاج في تقليل النوبات ، والأوقات التي تسوء فيها الأعراض. -العلاج بالضوء :يستخدم العلاج بالضوء الأشعة فوق البنفسجية لإبطاء نمو خلايا الجلد. -العلاج المناعي :قد تساعد الأدوية المثبطة للمناعة في مواجهة فرط نشاط الجهاز المناعي في الصدفية. يمكن أن يساعد هذا النوع من العلاج في تقليل النوبات ، والأوقات التي تسوء فيها الأعراض.

علاج صدفية فروة الرأس -منتجات بدون وصفة طبية :يمكن أن تساعد المنتجات التي تحتوي على حمض الساليسيليك وقطران الفحم في تخفيف الحالة.

-ضربة شمسينتج حروق الشمس عن التعرض المفرط للشمس ويحدث تلف الجلد نتيجة لذلك إذا حدث حروق الشمس على فروة الرأس ، فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم والتهيج في المنطقة و تشمل الأعراض الأخرى لحروق الشمس ما يلي

-احمرار على فروة الرأس

-التورم

-بثور

-جفاف وتقشير الجلد

في معظم الحالات ، يمكن علاج حروق الشمس في المنزل و سيشفى الجلد من تلقاء نفسه ، لكن الأمر يستغرق وقتًا. يمكنك تخفيف الألم على فروة رأسك عن طريق الاستحمام بماء بارد أو وضع كمادة باردة ومبللة على رأسك، قد تساعد أيضًا مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية.