شكرا لقرائتكم خبر عن عناصر غذائية لخفض ضغط الدم.. أبرزها فيتامين سي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم يعد من الأمراض الخطيرة، حيث يطلق عليه القاتل الصامت، ولذا يجب التعرف على كيفية السيطرة على هذا المرض، والتعامل معه لتجنب الإصابة بأي مضاعفات صحية مرتبطة به.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع “CLEVENLANDCLINIC”، أبرز وأهم الأطعمة التي من دورها تنظيم نسبة ضغط الدم، الحد من التعرض لارتفاعه، ومنها:

- الأطعمة الغنية بفيتامين “E”، أثبتت الدراسات الطبية الحديثة، أنه هذه الأطعمة لها دور كبير في تنظيم ضغط الدم، ولذا يمكنك تناول اللوز، والأسماك، وزبدة الفول السوداني، والأفوكادو. - الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم: فهذا العنصر يساعد علي خفض ضغط الدم، لأن تناول الغنية به، تعمل على ارتخاء جدران الأوعية الدموية ولذا يساعد على مساعدة الجسم في التخلص من الصوديوم الزائد بالجسم، ولذا تناول السبانخ والجزر والمكسرات. - الأطعمة الغنية بالسيلينيوم: - الأطعمة الغنية بالسيلينيوم: أحد مضادات الأكسدة، التي تعمل علي حماية الجسم من الإجهاد وارتفاع ضغط الدم، ولذا عليك تناول الجمبري والدجاج والديك الرومي، فهي أطعمة مهمة وتعمل علي ضبط ضغط الدم. - الأطعمة الغنية بالكالسيوم: كالبيض، والحليب ومشتقاطته، والبروكلي، والفاصلوليا، والازلاء، فهمي أطعمة تعمل علي تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من التعرض لارتفاعه. - الأطعمة الغنية بالكالسيوم: كالبيض، والحليب ومشتقاطته، والبروكلي، والفاصلوليا، والازلاء، فهمي أطعمة تعمل علي تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من التعرض لارتفاعه.

- الأطعمة الغنية بفيتامين سي:لها دور كبير في تنظيم ضغط الدم، والحد من التعرض للارتفاع، ولذا يمكنك تناول البطاطا، والفراولة، والبرتقال، والكيوي، والليمون.