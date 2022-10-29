شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات هتحافظ على صحة دماغك وتبعد عنك الخرف.. منها اللبن الرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر الخرف، وهى حالة يمكن أن تشمل فقدان الذاكرة واللغة وحل المشكلات وقدرات التفكير الأخرى، على حوالي 55 مليون شخص في العالم، وبينما يمكن أن يحدث الخرف بسبب عوامل خارجة عن إرادتنا تمامًا مثل سننا أو جيناتنا يمكن أن يلعب أسلوب حياتنا دورًا في تطوير وإدارة هذه الحالة المدمرة في كثير من الحالات، بشكل عام، بما في ذلك النشاط البدني في يومك، واتباع مبادئ نظام مايند الغذائي، والحصول على قسط كافٍ من النوم قد يلعب دورًا في الحفاظ على عقلك حادًا.

مع ذلك، بينما يتفق معظمنا مع مفهوم تناول الأطعمة المغذية لتغذية أدمغتنا، فقد نتجاهل أهمية اختيار المشروبات المناسبة للمساعدة في الحفاظ على صحتنا المعرفية تحت السيطرة، وفقا لما نشره موقع "eatthi".

1 نبات كاميليا هناك العديد من أنواع الشاي التي يمكن استخدامها كمشروب دافئ، ولكن على عكس شاي الأعشاب ، فقد ثبت أن الشاي (الذي يأتي من نبات كاميليا سينينسيس دائم الخضرة) يدعم صحة الدماغ بطرق مثيرة للإعجاب، تحتوي الأنواع الخمسة من الشاي - الأسود والأخضر والأولونج والداكن والأبيض - على مركبات طبيعية لها خصائص مضادة للأكسدة تسمى الفلافونويد بالإضافة إلى حمض الثيانين الأميني.

وفقًا للبيانات المقدمة في الندوة العلمية الدولية السادسة حول الشاي وصحة الإنسان، فإن شرب المزيد من الشاي نبات كاميليا قد يوفر دعمًا للوظيفة الإدراكية. هناك أدلة تشير إلى أن تناول الشاي الأخضر قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر والضعف الإدراكي.

وفقًا لدراسة نُشرت في Translational Psychology ، فإن من يشربون الشاي أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 16٪ مقارنةً بمن لا يشربونه.

3 عصير برتقال هناك الكثير من خيارات المشروبات بطعم الفواكه، لكن العديد من المشروبات التي تبدو صحية قد تكون محملة بالسكريات المضافة، والتي لن تفعل المعجزات لصحة دماغك.

2 المشروبات الداعمة للترطيبنظرًا لأن الدراسات تشير إلى أن الجفاف يمكن أن يسرع من التدهور المعرفي لدى الأشخاص المصابين بالخرف ، فإن الحفاظ على الترطيب المناسب أمر مهم للغاية لأولئك الذين يعانون من هذه الحالة المعرفية، كبار السن هم أكثر عرضة للجفاف بفضل قلة حساسيتهم للعطش .

يمكن أن يؤدي اختيار عصير البرتقال بنسبة 100٪ بدلاً من المشروبات بنكهة الفاكهة مع السكريات المضافة إلى تعزيز الجسم بالعناصر الغذائية الداعمة لصحة الدماغ ، بما في ذلك مركبات الفلافونويد وفيتامين ج والثيامين وفيتامين ب 6.

4 مياه فوارة تضمين المشروبات السكرية مثل الصودا في نظامك الغذائي قد لا يكون أفضل خطوة إذا كنت تحاول دعم صحة دماغك، حيث يرتبط تناول كميات كبيرة من المشروبات السكرية بعلامات مرض الزهايمر قبل الإكلينيكي .

تظهر بيانات أخرى أن استهلاك المشروبات الغازية المحلاة صناعياً كان مرتبطاً بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف ، بدلًا من ذلك ، انتقل إلى المشروبات الغازية قليلة السكر أو المياه الغازية لإرواء عطشك.





5 اللبن الرائباللبن الرائب هو مشروب ألبان مخمر مليء بالبكتيريا الحية والنشطة، تظهر بعض البيانات أن استهلاك اللبن الرائب قد يساعد في تحسين العجز المعرفي، وذلك بفضل البكتيريا الحية التي تلعب دورًا إيجابيًا في الالتهاب الجهازي والإجهاد التأكسدي وتلف خلايا الدم.