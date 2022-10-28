شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنواع من المشروبات تسبب تصلب الشرايين.. منها مشروبات الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خبراء التغذية من أن المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر قد تزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى تجلط الدم، وفى هذا التقرير نتعرف على 4 مشروبات يجب تجنبها لأنها تسبب تصلب الشرايين، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

ويلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في صحتنا، يمكن لبعض الأطعمة أن تجعلنا أكثر عرضة لزيادة الوزن أو الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، على سبيل المثال ومع ذلك، فإن ما نشربه يمكن أن يكون له نفس التأثير.

وفقًا لخبير التغذية البريطاني روري بات، يمكن أن تكون المشروبات السكرية أحد أسباب جلطات الدم نظرًا لتأثيرها على مستويات الكوليسترول.

الجلطات البقعية عبارة عن كتل صغيرة من الدم تكونت في مادة تشبه الهلام على الرغم من أنها ضرورية للمساعدة في منع النزيف المفرط عند الإصابة بجرح، إلا أن تلك التي لا تذوب بشكل طبيعي يمكن أن تكون خطيرة وإذا ذهبوا إلى أعضاء مثل الرئتين أو القلب، فهذا مدعاة للقلق الشديد.

وأوضح بات كيف يمكن للسكر أن يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم: "الأطعمة السكرية تشارك أيضًا في مسارات متعددة تؤدي إلى تصلب الشرايين مماثلة لتلك الموجودة في الدهون.

لا يزيد السكر من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (" السيئ ") فحسب، ولكنه يجلب معه أيضًا الكثير من الإجهاد التأكسدي والالتهاب، مما يتسبب في تكوين البروتين الدهني منخفض الكثافة المؤكسد منخفض الكثافة والذي يمكن أن يزيد من مخاطر إصابتك بتصلب الشرايين، كما هو الحال مع الدهون ، يؤدي الالتهاب إلى عمليات مثل تراكم الصفائح الدموية ، وهي الطريقة التي تتشكل بها جلطات الدم.

مشروبات تسبب تصلب الشرايينتراكم الصفائح الدموية هو أحد العوامل المشاركة في تصلب الشرايين ، وهو ما يؤدي إلى الانسداد وتجلط الدم، لتقليل فرصتك في الإصابة بجلطة دموية، نصح الخبراء بعدم شرب الكثير من المشروبات التالية:

- مشروبات غازية

- عصائر فواكه منخفضة الجودة (سكر مضاف، بدون لب أو ألياف)

- العصائر الصناعية

وبحسب عيادة كليفلاند الأمريكية السكر يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول الضار.

الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر تجعل الكبد يصنع المزيد من الكوليسترول الضار LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة).

النظام الغذائي السكرية يخفض الكوليسترول الجيد" HDL (البروتين الدهني عالي الكثافة). "

وأفادت جمعية القلب الأمريكية كيف وجدت دراسة وجود صلة بين الكوليسترول والانصمام الخثاري الوريدي (VTE) ، والذي يحدث عندما تتشكل جلطة دموية في الوريد.





تشمل أعراض الجلطة الدموية ما يلي:-خفقان أو تشنج ألم وتورم واحمرار ودفء في الساق أو الذراع

-ضيق التنفس المفاجئ، ألم حاد في الصدر (قد يكون أسوأ عند الشهيق) وسعال أو سعال مصحوب بدم.