شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من أخصائى تغذية للتخلص من دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالنسبة لبعض الناس فإن ظهور الوزن الزائد حول منطقة الوسط لديهم هو مصدر قلق كبير، ولكن اخصائى التغذية ديفيد كريل قال إن المشكلة الأكبر هي المخاطر الصحية المتزايدة التي تأتي مع دهون البطن.

وحسب ما ذكره موقع health قال اخصائى التغذية ديفيد كريل: يرتبط حجم خصرك بالدهون الموجودة تحت الجلد والدهون الحشوية المحيطة بأعضائك، وعلى الرغم من أن الدهون تحت الجلد قد تكون ما نلاحظه عندما ننظر في المرآة ، إلا أن الدهون الحشوية هي الأكثر ضررًا".

أثبت الباحثون أن الدهون الزائدة حول أعضائنا تزيد من خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي ، بما في ذلك:

-مرض السكري .

-مرض الكبد الدهني.

-أمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول.

-متلازمة تكيس المبايض .

يزيد الوزن الزائد أيضًا من خطر الإصابة بانقطاع النفس النومي وآلام المفاصل وأشكال مختلفة من السرطان.

لكن لسوء الحظ ، فإن فقدان الوزن حول منطقة الوسط ليس سهلاً مثل القيام بتمارين المعدة عدة مرات في الأسبوع.

يقول الدكتور كريل: "يرغب المرضى في معرفة سبب عدم قدرتهم على القيام بالجلوس فقط لإذابة الدهون عندما تقوم بتمرينات الجلوس ، فإنك تقوي عضلات البطن ، لكن هذا لا يستهدف على وجه التحديد الدهون أو الجلد المترهل حول معدتنا من المهم أيضًا أن نفهم أن المكان الذي نكتسب فيه الدهون أو نخسره يتأثر بعلم الوراثة لدينا ".

على الرغم من أن الجينات يمكن أن تكون عقبة، ولا يمكننا تحديد تقليل الدهون لدينا ، يقول الدكتور كريل أنه لا تزال هناك استراتيجيات يمكننا استخدامها لتقليل دهون البطن.

-التمرينات وتدريبات القوة

تساعد التمارين التي تزيد من معدل ضربات القلب وتجعلك تتعرق على إنقاص الوزن بشكل عام - سواء كانت الدهون الحشوية أو الدهون الموجودة تحت الجلد. تعمل التمارين الهوائية على حرق السعرات الحرارية الكلية وتساعدك على تقليل الدهون الكلية في الجسم ، خاصة إذا قمت بإجراء تغييرات في نظامك الغذائي في نفس الوقت.

-قلل من السكر المضاف والمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية

يرتبط استهلاك الكثير من السكر المضاف بالوزن الزائد الذي من المحتمل أن يتراكم حول خصرك. المشروبات المحلاة بالسكر والإفراط في شرب عصير الفاكهة يمكن أن تكون ضارة بشكل خاص.

-تخلص من التوتر قدر الإمكان

إذا كنت تشعر بالتوتر ، فمن المحتمل أن يقوم جسمك بإفراز هرمون التوتر الكورتيزول في مجرى الدم في حين أن هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ، إلا أن هناك صلة قوية بين زيادة الكورتيزول وكميات أعلى من الدهون الحشوية.

ابذل قصارى جهدك للتخلص من التوتر إذا كنت تريد أن تبيض وسطك يستشهد الدكتور كريل باليوجا والتأمل والعلاج والنشاط البدني كطرق لتقليل مستوى التوتر لديك.

-تناول المزيد من الألياف

يمكن أن يساعدك تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحمص والعدس والموز على الشعور بالشبع لفترة أطول.

تحتوي هذه الأطعمة على كمية عالية من الألياف القابلة للذوبان ، والتي يمكن أن تبطئ مرور الطعام من المعدة إلى الأمعاء عن طريق الذوبان في الماء وتشكيل مادة هلامية.

كما أن بناء نظام غذائي متوازن يشمل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات يؤدي إلى المزيد من الألياف في وجباتنا الغذائية.

يقول الدكتور كريل: "إذا كنت تأكل أطعمة تحتوي على ألياف أكثر ، فأنت عادة ما تأكل أطعمة معالجة أقل بشكل عام".

-تناول البروتين طوال اليوم

تأكد من إضافة البروتين إلى وجباتك تشمل الخيارات اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والبقوليات.

أظهرت الدراسات أن البروتين يساعد في الحفاظ على شعورك بالشبع ويقلل من مستويات هرمون الجوع وقد يساعدك على تناول كميات أقل في وجبتك التالية .

-اختر الكربوهيدرات الصحية

الكربوهيدرات لها سمعة سيئة لكن ليست كل الكربوهيدرات ضارة بالصحة.

-النوم الجيد

النوم الجيد ليلاً أمر حيوي يمكن أن يعزز نظام المناعة لديك ، ويحسن مزاجك ويزيد من الإنتاجية - من بين أشياء أخرى.

عندما يتعلق الأمر بدهون البطن وفقدان الوزن ، يمكن أن يؤثر نومنا على هرمون الجريلين واللبتين ، الهرمونات المحفزة للشهية.

يقول الدكتور كريل: "أحد الأشياء التي نعرفها هو أننا عندما لا ننام جيدًا أو نحرم من النوم ، يمكن أن يؤثر ذلك في الواقع على هرمونات الجوع وهناك بالفعل استجابة كيميائية حيوية للحرمان من النوم ، مما يجعلنا نرغب في تناول المزيد."

-تتبع ما تأكله وممارسة الرياضة

تظهر الدراسات أنه من خلال الاحتفاظ بمذكرات طعام وتسجيل تمارينك ، فأنت تهيئ نفسك للنجاح يقول الدكتور كريل بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن ، إذا قاموا بمراقبة طعامهم وممارسة الرياضة بأنفسهم ، فإنهم يميلون إلى القيام بعمل أفضل لا نعرف كل الأسباب وراء ذلك ، ولكن ربما يرجع ذلك إلى الوعي والتعمد بشأن سلوكياتنا الصحية."