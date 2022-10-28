3 طرق لاستخدام القرفة لإنقاص الوزن 

بيروت - نادين محمد - تعد القرفة من التوابل التي تستخدم في العديد من المطابخ، ويمكنك استخدام قرفة سيلان لتخسيس الوزن وعلاج المضاعفات الأخرى لمتلازمة التمثيل الغذائي، وتساعد القرفة على التخلص من الدهون البنية، ووجد العلماء أن مستخلص القرفة ساعد في زيادة الدهون البنية في الخلايا الدهنية تحت الجلد.

وقد يساعد تناول القرفة في تحويل دهون البطن إلى اللون البني. يمكن استخدام هذا بدوره للحفاظ على درجة حرارة الجسم .

القرفة تحسن من حساسية الإنسولين

تساعد مادة البوليفينول الموجودة في القرفة على تحسين حساسية الإنسولين. ينظم الإنسولين مستويات الجلوكوز في الدم. عندما لا ينتج جسمك كمية كافية من الإنسولين أو يصبح مقاوماً للإنسولين، يمكن أن ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم، مما يؤدي إلى تراكم الدهون والسمنة والسكري وأمراض السمنة الأخرى التي تسببها.

أكدت الأبحاث أن القرفة يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن عن طريق التخفيف من مقاومة الإنسولين لدى النساء المصابات بمرض تكيس المبايض .

القرفة تخفض سكر الدم أثناء الصيام

تساعد القرفة على خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام. أظهرت دراسة أجراها علماء في جامعة كاليفورنيا ديفيس أن تناول القرفة الكاملة أو مستخلص القرفة يمكن أن يخفض مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام لدى مرضى السكري من النوع 2 .

القرفة تخفض الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية

يميل الكوليسترول الضار أو LDL إلى التراكم في جدران الشرايين، مما يؤدي بدوره إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية. وجدت دراستان منفصلتان أن القرفة ساعدت في تقليل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، وصيام الجلوكوز في الدم، ومستويات الدهون الثلاثية.

القرفة تقلل من محيط الخصر

دهون البطن مصدر قلق خطير. ينتج عن الاستهلاك المفرط للسعرات الحرارية، مما يؤدي إلى نمط حياة خامل، والضغط الشديد. وجد العلماء أن تناول القرفة يمكن أن يساعد في تقليل محيط الخصر ووزن الجسم.

إليك طرق تساعد بها القرفة على إنقاص الوزن وكمية القرفة التي يجب تناولها لخسارة الوزن

من الآمن تناول ملعقة صغيرة أو ملعقتين من مسحوق القرفة يومياً. ومع ذلك، يجب الحرص على عدم الإفراط في تناول القرفة.

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تناول القرفة لفقدان الوزن. في ما يلي 3 طرق لإضافة القرفة إلى طعامك لإنقاص الوزن بسرعة.

1- شاي القرفة والعسل

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة عسل

كوب ماء

كيفية تطبيق المشروب:

اغلِي كوبًا من الماء وأضيفي إليه مسحوق القرفة.

استمري في الغليان حتى تقل كمية الماء إلى النصف ثم صفيها في كوب.

أضيفي العسل وعصير الليمون.

2-القرفة وخل التفاح

القرفة وخل التفاح لفقدان الوزن

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

ملعقة صغيرة خل التفاح

كوب ماء

كيفية تطبيق المشروب

يُغلى كوب من الماء ويُضاف مسحوق القرفة ويتم إيقاف الموقد على الفور، ثم ندع الماء يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة، ويضاف خل التفاح ويقلب جيداً.

كيفية تطبيق المشروب:

اغلي كوب من الماء وأضيفي مسحوق القرفة ارفعيه عن النار على الفور واتركي الماء يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة، ويضاف خل التفاح ويقلب جيداً.

يساعد خل التفاح على إنقاص الوزن، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، ويساعد في علاج مشاكل التهاب الجيوب الأنفية والجلد والحلق .

3- القرفة قبل النوم وحليب الكركم

القرفة وحليب الكركم قبل النوم لإنقاص الوزن

المكونات:

كوب حليب دافئ خالي الدسم

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

نصف ملعقة صغيرة مسحوق كركم

كيفية تطبيق المشروب:

أضيفي القرفة ومسحوق الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ الخالي من الدسم.

يقلب جيداً ويتم تناول المشروب قبل الذهاب للنوم.

المصدر : موقع stylecraze

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